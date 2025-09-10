El día que Querejeta llamó «energúmeno» al primer ministro israelí

Cada vez que el Maccabi compite en el Buesa Arena hasta el último aficionado del Baskonia sabe que no es un partido más. Asume que ... habrá que acudir al coliseo azulgrana con mucha mayor antelación que la habitual y que puede tocarle en suerte someterse a cacheos y controles policiales antes de acceder a su localidad. El Maccabi, como símbolo deportivo de Israel, pasea su orgullo amarillo por las canchas europeas acompañado de un dispositivo de seguridad formidable, el mismo que planifican y controlan agentes del Mossad y que también condiciona la tarea de los cuerpos policiales de cada territorio que visitan.

La larga rivalidad entre el Baskonia y el Maccabi se tiñe también de reivindicación y defensa de la causa palestina cuando el choque se traslada a territorio alavés. Dentro de un largo historial de incidencias, la visita más tempestuosa se remonta al 18 de abril de 2002. Un brillante Baskonia cedió ante un monumental Maccabi con un 65-94 que le arrebató la posibilidad de disputar su primera Final Four.

El resultado entre dos plantillas formidables frustró el sueño de la hinchada baskonista, pero el ambiente que se generó en el pabellón fue más allá de lo deportivo. El celo de los miembros de la seguridad macabea a la hora de sofocar cualquier protesta propalestina y las largas colas generadas por los cacheos en cada acceso al Buesa enervaron a la parroquía local, que para colmo tuvo que observar cómo los dos círculos de cada zona del parqué mostraban los colores de la enseña de Israel, con su correspondiente estrella de David. La caldera del Buesa vivió aquella noche una atmósfera densa e irrespirable, no solo por las emociones deportivas.

Ampliar Manifestación en contra de la visita del Maccabi a Vitoria de la pasada campaña. Jesús Andrade

Aquel partido generó un terremoto de malestar que incluso llevó al presidente del Baskonia Josean Querejeta a salir a la arena pública para explicar la postura del club respecto a ciertos sucesos.

En una rueda de prensa convocada días después del encuentro, el dirigente azulgrana responsabilizó a la Ertzaintza de los cambios de última hora en el operativo de seguridad que depararon los controles en todos los accesos, cuando inicialmente se había informado de que solo se iban a dar en las Torres 1 y 5.

«Soy solidario con el pueblo palestino, porque sufre un genocidio», se posicionó entonces el presidente azulgrana

Querejeta también pidió disculpas públicas por la presencia de los colores israelíes en la pista, algo atribuible a un contrato publicitario de última hora firmado con empresas hebreas. «Nos metieron un gol. Si hubiéramos sabido qué publicidad iban a poner no lo hubiéramos firmado», justificó. Aquella comparecencia también dejó una circunstancia insólita, el posicionamiento político del máximo directivo azulgrana respecto al conflicto en Oriente Medio. «Soy absolutamente solidario con el pueblo palestino porque está sufriendo un genocidio.

Confío en que en el tiempo más cercano posible, el energúmeno que es el primer ministro de Israel esté en el Tribunal Internacional de La Haya». Entonces, el máximo representante del estado israelí era Ariel Sharon. Los visitas del Maccabi a Vitoria han continuado con diferentes grados de tensión. En la correspondiente a la pasada campaña, una nutrida manifestación de apoyo a la causa palestina recorrió las calles de Vitoria antes de un choque en que se impuso el Baskonia por 89-82.