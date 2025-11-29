Los destellos de Joksimovic en su debut con Eslovenia con 17 años recién cumplidos El joven canterano del Baskonia logra nueve puntos pero no pudo evitar la derrota en la prórroga

Iván Benito Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:47 Comenta Compartir

Stefan Joksimovic jugó ayer su primer partido con la selección absoluta de Eslovenia. Con 17 años recién cumplidos. El canterano baskonista disputó 21 minutos ante Estonia, que se llevó la victoria en la prórroga (92-93). El jugador más joven en debutar con el Baskonia en la Euroliga firmó 9 puntos y varias canastas de mérito en penetración.

Še ena izjemna akcija 17-letnega bisera slovenske košarke ob izteku 3. četrtine. Pri 17 letih Joksimović na svojem debiju že igra ključno vlogo v slovenski reprezentanci... upam, da dobi dovolj minut tudi v zadnji četrtini. pic.twitter.com/DoUGbuO2H0 — Matej Sportinfo (@MatejSportinfo) November 28, 2025

Por contra, erró los cinco triples que intentó. También del 2008, su compañero en el filial Mate Khatiashvili tuvo seis minutos en la derrota de Georgia.

17-letni Stefan Joksimović je s tem košem postal najmlajši debitant in strelec v zgodovini slovenske reprezentance. pic.twitter.com/XPIMyu7LmA — Matej Sportinfo (@MatejSportinfo) November 28, 2025

Por otro lado, el infantil del Baskonia arrancó ayer la fase previa de la Minicopa. El equipo que dirigen Aritz Muguruza y Mikel Andrés mantiene la ilusión y la esperanza de luchar por clasificarse para el torneo final, que se disputa en las mismas fechas que la Copa del Rey de la ACB, pese a caer con claridad en su estreno. El Joventut de Badalona se impuso por 91-41, en un encuentro marcado por la diferencia en las pérdidas de balón.

Este mediodía (13:00 horas), el conjunto azulgrana se mide con el Zaragoza y por la noche (19:45) al Breogán, los otros dos rivales del grupo D. «Clasificarnos es difícil, pero el primer paso es competir contra los equipos rivales y no agachar la cabeza», apuntó antes de partir de Vitoria el técnico Muguruza. Es su tercera Minicopa tras vivirla antes como jugador y como entrenador ayudante. «Lo más importante es que los chicos disfruten la experiencia y aprovechen los momentos, porque no los van a olvidar».

Los primeros clasificados de los cuatro grupos pasan directamente y los segundos se enfrentan en la jornada del domingo. Así se completará un cartel en el que el Barcelona como vigente campeón y el Valencia Basket como anfitrión ya están clasificados.

En el primer partido, destacaron los 14 puntos de Urtzi Larrazabal Díaz de Cerio. Toda la plantilla está compuesta por jugadores nacidos en el 2012. El plantel se completa con Jon Díaz Valdivieso, Lucas Quan Bee, Julen Valeta de la Puente, Urtzi Larrazabal Díaz de Cerio, Liher Moriñigo Martínez de Icaya, Nicolás Rubio Eguiluz, Alai Murga Ruiz, Ander Miguel Pérez del Notario, Jurdan Miguel Calderón, Unai Landa Amador, Martín Mendiguren Saracibar, Aner Leiva Jurado y Markel Domaica Sáez de la Fuente. «Venimos para intentar competir, hacernos mejores cada vez para poder estar preparados», expresó su compañero Andrés.