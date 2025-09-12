El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 12 de septiembre
Rafa Villar recibe un manotazo de Meindl, del San Pablo Burgos, en el choque disputado ayer en el Coliseum. Factoría 9
San Pablo Burgos 90-88 Baskonia

Un desliz inoportuno pero remediable

Un despiste en el rebote y un tiro final errado por Forrest rubrican la derrota en Burgos de un Baskonia aún borroso

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Burgos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:26

Tras la prueba sin testigos ni estadística ante el Gipuzkoa Basket, el Baskonia dejó este viernes ante el San Pablo Burgos la primera muestra visible ... y palpable del trabajo de pretemporada. Dado que los equipos tienden a 'engañar' durante los períodos de preparación, no hay más remedio que archivar lo visto en el Coliseum burgalés como una prueba clara de que la construcción azulgrana apenas deja entrever cimientos definidos ni junturas firmes. Nada grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  9. 9 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  10. 10

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un desliz inoportuno pero remediable

Un desliz inoportuno pero remediable