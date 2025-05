Pablo Laso, sobre la losa de no ganar tres partidos seguidos: «Ni lo sabía» El técnico del Baskonia reconoce que tendrán «de reojo el inicio del play off el martes» en el duelo de Coruña y no se obsesiona con enlazar más de dos victorias. «Algún año igual lo hubiera firmado»

Las palabras de Pablo Laso tienen repercusión en su vecindario. «El otro día me decía un vecino que me había venido arriba diciendo que podíamos ganar la liga y se lo expliqué. El que no puede ganar la liga es el que no va a jugar el playoff. 'Ya, bueno, pero te has venido arriba' y le digo sí, que me he venido arriba, que tienes razón, pero alguno no la puede ganar», insistió el técnico, que admite que en el partido de mañana en Coruña tendrán «de reojo el partido del martes». El inicio del play off de la ACB ante el Real Madrid.

«Es inevitable entender que tanto ellos como nosotros no nos jugamos nada mañana», reconoce el técnico vitoriano, consciente de que afronta una última jornada con más que perder que ganar. «No es un partido fácil como entrenador, así de claro lo digo. Si ganamos, si uno ha jugado 23 minutos, que si hay que ponerle menos para que descanse. Bueno, yo no soy así», ha declarado.

El preparador azulgrana cree que «el mejor entrenamiento es siempre un partido». «En mi cabeza hay un porcentaje que piensa en el partido del martes, no puedo decir que no. Pon que se tuerce el tobillo uno, no le voy a forzar», declara. Pero Laso ha informado que llevará a sus 13 jugadores disponibles hasta tierras gallegas y allí decidirá el descarte. Con la idea clara de ser el mismo equipo reconocible de las últimas jornadas. «Debemos mantener un poco la estructura. Hay que mantener la seriedad porque es obligatorio para nosotros hacer un buen partido y salir con buenas sensaciones».

En Coruña reside la que puede ser la última oportunidad del Baskonia de enlazar tres victorias seguidas esta temporada, una racha habitual en años anteriores. Laso, por contra, asegura no haberse percatado. «Fíjate si no tenía esa losa que ni sabía el dato», responde. «No la había pensado de verdad, porque hay temporadas que a veces ganar dos seguidos todo el año e igual te lo hubiera firmado, sin tener que ganar nunca tres. Todo depende», prosigue. «Hombre, si no ganas tres seguidos, no ganas por ejemplo la Copa del Rey, pero puedes ganar la Liga sin ganar tres seguidos. Estas cosas estadísticas, sinceramente, no me obsesionan. Pero claro que me encantaría ganar tres partidos seguidos», cierra el tema.

Por contra, Laso celebra las cinco victorias en los últimos siete partidos, y la liberación de haber sellado ya el pase al play off aunque sea en la octava posición. «A mí me gustaría tener los factores en cancha a favor, me hubiera igual gustado no jugar contra el Real Madrid ,que es el campeón de la liga regular, pero todo eso es lo que te marca la clasificación», expresa, subrayando que sí, «es muy complicado, muy difícil» ganar la ACB. Pero sin quitárselo de la mente. Además, ha dejado una anécdota curiosa. «Yo tuve un jugador que me decía que él prefería jugar todos los playoff fuera de casa. Yo no, prefiero jugar en casa», ha contado sin revelar la identidad de su expupilo.