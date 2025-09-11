El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
La grada de animación del Buesa luce vacía en señal de protesta en la última visita del Maccabi. Jesús Andrade

La 'cuestión hebrea' mantiene en alerta a la Euroliga

El torneo afronta una campaña 'caliente' con la presencia de Maccabi y Hapoel y la creciente oleada de protestas contra Israel por el drama de Gaza

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:17

La Euroliga arrancará el próximo día 30 con veinte equipos participantes, una nueva expansión a estrenar y un problema que sobrevuela su núcleo rector, la ... grave escalada bélica de Israel sobre Gaza y la creciente ola de protestas contra el estado hebreo y en solidaridad con el pueblo palestino. En los clubes que pelearán por el máximo título continental, se encuentra un clásico como el Maccabi y un recién llegado, el Hapoel Tel Aviv.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  6. 6

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao
  9. 9 El brutal castigo por perder un alijo: golpeado con un palo de clavos, obligado a comerse sus heces y a beber agua con cemento
  10. 10

    Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La 'cuestión hebrea' mantiene en alerta a la Euroliga

La &#039;cuestión hebrea&#039; mantiene en alerta a la Euroliga