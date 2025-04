«Nos cuesta hacer partidos completos fuera de casa», admite Pablo Laso El técnico reconoce el contraste entre la «solidez» en el Buesa, donde el Baskonia encadena once victorias, con sus visitas. «El partido de Milán es una oportunidad para reivindicarnos», resalta

E. C. Miércoles, 9 de abril 2025, 12:51 Comenta Compartir

El Baskonia afronta el encuentro de este jueves contra el Armani Milán como una «oportunidad para reivindicarse», tal y como describió Pablo Laso. No sólo por dejar el mejor regusto posible en una Euroliga donde las aspiraciones deportivas se esfumaron dos semanas atrás, sino por tratar de lograr cierta regularidad en sus desplazamientos lejos del Buesa Arena. «El equipo se está mostrando muy sólido en casa, pero fuera nos está costando mantener la sensación de haber jugado un partido completo», subrayó el técnico azulgrana. «Debemos estar concentrados y jugando a buen nivel durante 40 minutos para ganar fuera de casa», advirtió.

Eso sí, el vitoriano no pierde de vista que la apuesta del Baskonia debe ser entrar en la lucha por el campeonato doméstico, el último frente que sigue abierto tras quedarse fuera de la Copa y sin opciones de llegar al play in de la Euroliga. «Debemos dar importancia al final de nuestra Liga ACB, donde tenemos muchos objetivos por delante, y el primero es entrar en play off cuanto antes», reconoció Laso.

El técnico azulgrana, que cuenta con toda su plantilla salvo Kamar Baldwin, todavía en fase de recuperación, resaltó la calidad del Armani Milán en todas sus líneas. Desde una variedad de bases con Bolmaro, Dimitrijevic y Manion a «dos de los mejores tiradores exteriores la Euroliga», en referencia a Mirotic y LeDay. En este sentido, los italianos también deben fijar el objetivo en su competición doméstica tras verse apeado de la Euroliga, una situación similar a la del Baskonia.