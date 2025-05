El Baskonia despacha un trámite y mira de frente a los play off ACB

Para ser un trámite sin trascendencia clasificatoria, el duelo que ha librado el Baskonia en la cancha del Coruña ha tenido un desenlace de cierta ... tensión. Fue la que puso Chima Moneke a la hora de enzarzarse con un 'armario' como Beka Burjanadze. De un roce entre ambos en la pelea por un rebote surgió un amago de trifulca incomprensible que elevó la temperatura de un duelo que tras los aspavientos de ambos jugadores, las citas en la calle después del partido y la consiguiente descalificación de los tristes protagonistas, tomó un camino inesperado.

El marcador mostraba un 94-103 todavía incierto y a los azulgranas les dio por internarse en un laberinto en el minuto y medio final. Dos tiros libres de Jakovics y una pérdida de balón de Raieste dieron paso a un triple rápido de Font (99-103). Baldwin ensayó el 'uno contra uno' sin mirar a compañero alguno y falló la posterior posesión ofensiva azulgrana. Si el Coruña no alcanzó a sorprender a los vitorianos fue por la falta de acierto de Thompkins, sin puntería en dos intentos triples otorgados por la defensa visitante, que regaló un rebote ofensivo en el peor momento.

Leyma Coruña Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER P. Scrubb 24:25 5 8 0/2 1/2 2/2 3 3 /2 I. Jakovics 24:52 7 11 1/3 1/5 2/2 1 2 9 3 1/2 G. Huskic 13:16 4 3 2/6 0/2 6 1 2 4 1/ O. Lundqvist 15:11 8 10 3/4 2/2 1 1 3 4 A. Verge 14:11 12 16 2/4 1/1 5/8 5 1/3 A. Diagne 14:03 5 3 2/3 1/2 4 1 5 /2 A. Font 18:30 13 12 2/5 3/3 1 1 3 3/1 Y. Barrueta 22:51 9 6 0/1 3/6 1 1 2 1/1 K. Silins 15:09 18 22 2/2 3/4 5/6 2 1 2 1/1 A. Lima T. Thompkins 15:09 7 6 2/2 1/5 2 1 1/ B. Burjanadze 22:23 13 11 4/8 1/2 2/2 5 1 1 5 /1 Equipo 1 1 1 /1 Total 200 101 109 20/40 14/30 19/24 27 9 25 28 9/14 Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 16:56 14 13 0/2 4/9 2/2 1 3 1 S. Raieste 17:55 12 10 4/4 3 2 2 3 /6 P. Savkov 06:17 3 2 0/2 3/3 1 1 T. Sedekerskis 20:06 3 10 1/1 0/1 1/2 2 5 1 1/ Luwawu-Cabarrot 17:25 13 12 1/1 1/4 8/8 2 2 3 /3 O. Jaramaz 03:43 0/1 1 1 1 T. Forrest 16:28 2 6 1/1 0/2 5 1/ N.Rogkavopoulos 23:00 16 10 2/5 3/9 3/4 1 1 3 3 /1 K. Diop 18:58 7 7 3/4 1/3 2 2 1 3 /1 K. Baldwin 19:49 8 3 2/5 1/3 1/2 1 3 3 1/3 D. Hall 19:12 11 25 4/5 3/4 9 2 1 1/ C. Moneke 20:11 16 21 6/6 0/3 4/5 6 1 1 5 1/1 Equipo 3 2 1 Total 200 105 122 20/31 13/37 26/33 29 11 26 25 5/15

Leyma Coruña Baskonia Tiros de 2 20/40Intentos20/31 50%% Aciertos65% Tiros de 3 14/30Intentos13/37 47%% Aciertos35% Tiros libres 19/24Intentos26/33 79%% Aciertos79% Rebotes 36Total40 27+9Defensivos+Ofensivos29+11 Tapones 2Realizados4 Balones 14Pérdidas15 9Recuperaciones5 OTROS 25Asistencias26 23Faltas Personales25

Sonó la bocina final y el 101-105 alejaba el susto de un Baskonia que cierra la fase regular con un balance de 19 victorias, el octavo puesto en la tabla y un emparejamiento con el Real Madrid en los play off de cuartos que arranca el próximo martes. Será el gran examen para comenzar a evaluar un tramo final de campaña en el que la escuadra azulgrana buscará el camino hacia su quinto título liguero desde la posición más rezagada. De lo ocurrido en la cancha del Coruña, pocos apuntes con los que quedarse. El duelo queda archivado como una de aquellas citas que no queda más remedio que disputar antes de los momentos de la verdad que llegarán en los play off.

Con el Baskonia ya inmóvil en el octavo puesto y el Coruña con una plaza de descenso ya asignada, el duelo fue un mero cumplimiento de obligaciones con el calendario. El anfitrión trató de agradar a su público en una cancha mucho menos poblada que en anteriores partidos mientras que el conjunto azulgrana dejó pasar el tiempo con el cuidado suficiente para evitar inoportunas lesiones mientras se otorgaban minutos de juego a piezas menos protagonistas como Raieste o Savkov. Terminado el primer cuarto, todos los jugadores de Laso menos Jaramaz habían pisado el parqué, lo que retrataba un patrón de rotaciones destinados a repartir esfuerzos y minutos con el resultado como cuestión accesoria.