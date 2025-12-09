Cinco exigentes exámenes a domicilio en los seis partidos antes de Navidad

Iván Benito Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

El Kosner Baskonia vuelve a ponerse hoy el mono de trabajo con un claro propósito de enmienda: cambiar la dinámica que le consume cada vez que compite lejos del Buesa Arena. La escuadra azulgrana disputará cinco de sus seis próximos encuentros a domicilio, lo que supone una piedra de toque tanto para sus aspiraciones clasificatorias como para su mejora como equipo. Hasta la fecha, sólo ha ganado uno de los once duelos disputados fuera de casa en ambas competiciones, una traba que sepulta el buen rendimiento de los de Paolo Galbiati en Zurbano.

La hoja de ruta está repleta de trampas. Para empezar, los azulgranas visitan el jueves (21:00 horas) al Real Madrid. El encuentro es la última oportunidad para el Baskonia de lograr el triunfo que evite pasar más de un año sin triunfos continentales lejos de Vitoria. No es un pabellón que se le dé especialmente mal a los alaveses durante los duelos de fase regular y ya lograron batir al conjunto blanco en el Buesa en la segunda jornada de la ACB. Pero Scariolo parece haber dado con la tecla en las últimas semanas y los blancos llegan lanzados. Son seis triunfos consecutivos, el último, en Tenerife, con la enésima canasta de Llull sobre la bocina.

A partir de la visita a la capital no habrá respiro. Los azulgranas llevarán una maleta grande para después dirigirse a Gran Canaria. Allí les espera el sábado (20:00) el cuadro claretiano, necesitado de una victoria que le impulse en la lucha por la Copa y mucho más descansado. Con su decisión de abandonar la Eurocup y disputar la Champions de la FIBA, esta es una de las semanas en las que no tienen compromiso europeo.

El próximo miércoles, el Mónaco, subcampeón de la Euroliga y segundo en la clasificación, pasará por el Buesa en otro de los encuentros complicados como local antes de una secuencia de tres partidos a domicilio antes de Nochebuena. Los de Galbiati comparecerán el viernes 19 en el Palau ante un Barcelona al alza desde la llegada de Xavi Pascual, el domingo 21 en el Carpena frente el Unicaja de Ibon Navarro y el martes 23 se estrenarán en el Roig Arena de nuevo ante el Valencia.

Para los tres partidos navideños, el club azulgrana prepara diversos espectáculos y actuaciones para tratar de volver a levantar el fortín del Buesa. Pero entre medias, el lunes 29 queda una visita incómoda a Lugo ante el Breogán. Diciembre tiene la particularidad de que el Baskonia no deberá hacer ningún viaje al extranjero pese a disputar seis partidos fuera de casa, con lo que podrá mitigar algo el cansancio de los desplazamientos.