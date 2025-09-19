El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Khalifa Diop trata de superar al exbaskonista Costello. Factoría9
Baskonia 84-99 Valencia

La compleja búsqueda del orden y la dureza

El Baskonia suma su segunda derrota de la pretemporada ante un Valencia Basket más armónico que destapa la falta de intensidad azulgrana

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:59

Un bofetón de pretemporada, el primero de una lista que se espera corta. Cierto que se produce en la fase de preparación, pero el caso ... es que escuece. Sin llegar al dolor del orgullo destrozado, pero con esa ceja alzada en señal de contrariedad. Tres cuartos de dominio rival y un último de maquillaje anotador. El Baskonia cedió en su tercer ensayo ante un Valencia Basket que se hizo dueño y señor de la primera semifinal del Torneo EncestaRías que se celebra en Pontevedra.

