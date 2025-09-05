Clément Frisch: «Galbiati te hace mejorar cada día»

Con muchas ganas de empezar y muy emocionado de jugar para el Baskonia. Así se ha presentado Clément Frisch como nuevo jugador azulgrana. El ala- ... pívot francés procedente del Nancy firma por tres temporadas con la escuadra de Zurbano, con la que debutará en ACB y Euroliga. «Estoy muy orgulloso y contento de estar en un club histórico como este», ha resaltado.

Su llegada al club vitoriano se gestó gracias en parte a Timothé Luwawu-Cabarrot, con el que habló sobre su estancia en la capital alavesa. «Para mí es un gran salto en mi carrera. Estoy deseoso de empezar y mi objetivo es ayudar al equipo lo máximo que pueda. Vengo a trabajar duro y a darlo todo», ha indicado. La primera incorporación de esta campaña viene con hambre de éxitos, y se marca como meta colectiva ir a por títulos. «Estoy muy entusiasmado de jugar en la ACB y en la Euroliga», ha añadido.

Su papel con Galbiati

El interior francés, que apenas lleva cerca de dos semanas en Vitoria, ya se ha puesto a las órdenes de Paolo Galbiati. Un técnico para Frisch «motivador y pasional que te hace mejorar cada día tanto en lo individual como en lo colectivo». «Me siento muy bien en el equipo. Soy un jugador bastante completo que puedo hacerlo bien en defensa y en otras facetas del juego», ha señalado en este sentido.

Por su parte, el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, ha destacado su gran capacidad de crecimiento. Es un jugador muy del gusto del club. Jóvenes a los que vamos siguiendo y viendo su evolucion en los últimos años», ha reseñado Fernández, que ha valorado lo complicado que es destacar en la liga francesa.