Cientos de aficionados reciben a Hamidou Diallo en el aeropuerto a su llegada a China El exjugador del Baskonia vuelve a fichar por los Shanxi Loongs, equipo con el que promedió 22,1 puntos y 7,3 rebotes el año pasado

Hamidou Diallo ya está en China, motivado con el inicio una nueva etapa en su carrera tras abandonar el Baskonia. El alero estadounidense ha aterrizado esta madrugada en el país asiático y ha sido recibido por más de un centenar de aficionados en el aeropuerto. El propio exazulgrana ha publicado una storie en su cuenta de Instagram en el que mostraba la acogida por todo lo alto que ha percibido y las expectativas que levanta su regreso a la liga.

Diallo ha vuelto a fichar por el Shanxi Loongs, que casi le doblaba el sueldo que tenía en Vitoria y ha pagado «un ingreso importante» al Baskonia por el traspaso, tal y como comunicó Paolo Galbiati. El curso pasado, el 'tres' norteamericano pero con raices guineanas disputó en 47 partidos y promedió 22,1 puntos, 7,3 rebotes y 3,1 asistencias.

Su paso por la liga asiática (CBA) fue un torbellino. El país le sorprendió de forma positiva, su baloncesto causó un gran impacto y firmó un contrato de patrocinio con la marca de calzado Li Ning, que también viste a su nuevo equipo. En su cuenta de Twitter e Instagram también dejó un mensaje de «todo amor» dedicado a los aficionados baskonistas a forma de despedida. Ahora se centrará en volver a adaptarse rápido. Su debut podría llegar el viernes.

En el Baskonia promediaba 12 puntos y casi 5 rebotes en la veintena de partidos que ha disputado hasta pedir su salida. El club azulgrana se movió rápido en el mercado y le sustituyó con el lituano Gytis Radzevicius. «Así es la historia del Baskonia», comprendió Galbiati. Antes de unirse en el verano de 2024 al club chino, en el que diversas fuentes apuntaban a un sueldo de millón y medio de dólares, Diallo dedicó todo su empeño en la NBA. Fue elegido por los Oklahoma City Thunder en el Draft de 2018 en la posición 45.ª y disputó 268 partidos en la Liga Norteamericana.