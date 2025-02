Centenares de personas protestan contra la presencia del Maccabi en Vitoria

Un partido que va más allá del baloncesto. Que empieza mucho tiempo antes de que los árbitros lancen la pelota al aire. La visita del Maccabi al Buesa Arena siempre ha trascendido el ámbito deportivo. Y más ahora. Jornada de reivindicación en favor del pueblo ... palestino por la Guerra de Gaza. E Indar Baskonia reclama la suspensión del encuentro en la manifestación previa convocada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, que en su salida ha reunido a centenares personas en la plaza Emperador Carlos I, la del Centro Cívico Iparralde.

Minutos antes de las seis y media, la hora de la convocatoria, un buen número de personas ya ondeaban banderas palestinas e ikurriñas al resguardo de la pérgola del centro cívico y las cornisas de los edificios de alrededor. El cielo descargaba con intensidad y todavía no permitía comprobar la magnitud de la convocatoria. La marcha, bajo el lema 'No al lavado de cara de Israel', ha arrancado sobre las 18.45, con gritos de «Israel boicot», «Esto no es una guerra, es un genocidio» y «Palestina askatu».

«Se está viendo después del alto al fuego cuál es la naturaleza del estado de Israel, un estado genocida, y reivindicamos la necesidad de romper relaciones culturales y deportivas. Por eso estamos aquí, para mostrar nuestro rechazo al partido del Baskonia contra el Maccabi, embajador deportivo de Israel, un evento que sirve para limpiar la imagen de esta estado genocida. El hecho de que el Maccabi juegue la Euroliga es un apoyo al estado de Israel y sus esfuerzos en limpiar su imagen a través del deporte», denunciaba Esther Muñoz, miembro de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, justo antes de empezar.

Ampliar La Ertzaintza protege la salida del autobús del Maccabi. Blanca Castillo

«Estadio sionista, estado terrorista», clama la manifestación, que que con más de medio millar de personas avanza por Portal de Betoño, Avenida del Cantábrico, Portal de Bergara y Portal de Zurbano hasta finalizar frente al pabellón; donde quedará concentrada hasta las 21.00 horas (se pide a la afición baskonista que no entren al pabellón en el primer cuarto en señal de protesta). Al fondo, una gran pancarta que ha tenido que replegarse por las inclemencias meteorológicas, algo que no ha evitado el encendido de algunas bengalas.

El Baskonia, por su parte, abrirá las puertas del Buesa Arena a las 19:00 horas, 30 minutos antes de lo habitual, y advierte de que habrá «un aumento en la verificación de seguridad en los accesos al pabellón». Mayores cacheos, como suele ser habitual ante los macabeos dentro de un clima de tensión y reivinciación latente desde hace décadas y agravado desde septiembre de 2023. Con el añadido de que solo se abrirán cuatro de las doce entradas al recinto. La torre 6 para el sector 100, la 5 y la 11 para el 200 y el 300 y la 8 para el 400, con lo que se esperan largas colas en caso de acudir con el tiempo justo.