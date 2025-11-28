El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
Ya no quedan patriotas en el Baskonia

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:43

La ilusión fue efímera. Duró alrededor de 24 minutos, que fue el tiempo en el que el Baskonia se sintió con opciones de ganar ... en Kaunas. Tras la canasta de Tadas Sedekerskis que colocó el 40-49, el Zalgiris activó la caldera de una de las canchas con mayor temperatura de Europa. Quedó sepultado el anhelo azulgrana de romper de una vez por todas el maleficio que le lleva a no ganar un solo partido a domicilio en la Euroliga desde el 17 de diciembre del pasado año. Fue ante el Maccabi en el exilio de Belgrado. Un 85-95 resuelto en ese ambiente desangelado de partido disputado a cancha cerrada, sin el ardor de una afición local que ponga los decibelios. Desde entonces, son ya quince enfrentamientos perdidos lejos del Buesa en la máxima competición continental. Un período de abstinencia demasiado largo.

