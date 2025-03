Ndiaye y el cambio de planes del Baskonia

El Baskonia aprovechó el parón nadie tiene claro para qué, vistos los resultados cosechados en las canchas del Partizan y el MoraBanc Andorra. Dos ... varapalos en plena frente que recuerdan la inconstancia e inmadurez baloncestística de un equipo azulgrana que sigue con problemas de credibilidad. Mientras, se cerró el mercado de la Euroliga sin incorporación alguna en la plantilla de Laso. Todo apunta a que, tras la llegada de Luka Samanic a finales de diciembre, la cuota de posibles refuerzos con la temporada en curso se ha agotado. Los tiempos en los que el trasiego de temporeros era tónica habitual en el vestuario local del Buesa Arena parecen haber quedado archivados en los libros de historia.

Lejos de sumar piezas a la causa, el Baskonia optó por aligerar equipaje con la cesión de Ousmane Ndiaye al Granada. El ala-pívot senegalés se incorporó al club andaluz el jueves para debutar el sábado en la derrota del equipo narazí ante el UCAM Murcia (82-88). Permaneció en cancha durante poco más de un cuarto de hora de juego y aportó 2 puntos y otros tantos rebotes para una valoración de 3. El canterano azulgrana recala en un equipo presionado por la amenaza del descenso y que necesita efectivos como el comer. Tras la derrota, el técnico del Granada, Pablo Pin, dio un voto de confianza a su nuevo hombre interior.

La cesión de Ndiaye al Granada sería un 'win-win', así lo definió Pablo Laso, si se tratara de un movimiento abordado en verano o en los primeros meses de temporada. El caso es que estamos en marzo y hablamos de una operación acometida a destiempo, después de que el joven valor africano haya pasado de aspirante a gran sorpresa en las filas azulgranas a ser engullido por el banquillo y por una temporada de tonalidad gris oscuro que no parece dar para concesiones con los más jóvenes como beneficiados. Queda demostrado una vez más que, cuando se es una promesa en el Baskonia, más vale tirar la puerta abajo que confiar en las expectativas que se generan en verano o en la mayor o menor predisposición del entrenador de turno a la hora de 'jugársela' con el talento imberbe.

Ndiaye era el jugador destinado a dar minutos de refresco en el puesto de 'cuatro' a Chima Moneke. Era el plan del Baskonia, rebatido más adelante por la realidad de un jugador lógicamente inmaduro a sus 20 años y que ha ido viendo cómo su cuota de minutos se reducía a medida que avanzaba la temporada. La incorporación invernal de Samanic fue un mensaje claro respecto a la posibilidad de que Ndiaye prosperara en la rotación interior. Meses después, cambia de aires para ponerse al servicio de la salvación del Covirán Granada. Que aproveche cada minuto y que no olvide que a algunos de los grandes jugadores de la historia reciente del Baskonia también les tocó hacer la 'mili' en plazas de menor alcurnia baloncestística como Gijón, Fuenlabrada, Bilbao, Manresa o Alicante, entre otras. Termina contrato al cierre de la presente temporada con el Baskonia, que tiene una opción de prórroga. No sería descartable que en las oficinas del Buesa la decisión ya estuviera tomada respecto a una posible ampliación del vínculo con un ala-pívot que, recordemos, no ocupa plaza de jugador de formación.

El caso de Ousmane Ndiaye recuerda lo complicado que resulta para los jugadores jóvenes la escalada hacia la primera plantilla azulgrana. El senegalés ya está en Granada y el número de jugadores a las órdenes de Pablo Laso se reduce ahora a trece. Entre ellos se encuentran Pavel Savkov y Sander Raieste, también con esa sensación de preguntarse a sí mismos '¿qué hago yo aquí?' dada su bajísima o casi nula participación en el equipo. El tiempo vuela y resulta que el alero estonio ya tiene 25 años mientras que el exterior ruso acredita 22. Su destino como baskonistas parece difuso si se piensa en algo más que no sea ejercer de rellenos para las plazas del cupo de formación. Así, resulta poco menos que imposible alargar una plantilla para una temporada sobrecargada de partidos y en la que casi siempre hay alguna baja por lesión que abordar. Sobre el papel, Laso cuenta con trece efectivos, que la práctica lleva a reducir a once debido a la 'invisibilidad' de los canteranos. Si a este contingente se le resta la ausencia del contusionado Kamar Baldwin, quedan diez. ¿Suficiente? Quizás sí para los parámetros que maneja el club azulgrana, que no aborda, de momento, remodelación sustancial alguna en su plantilla. Pero no parece el esquema ideal si se trata de encontrar una cierta regularidad de resultados.