Diallo y el insomnio de Galbiati

La perspectiva de perder al alero, dispuesto a marcharse a China, y la tardanza en reponer la baja de Samanic alimentan los desvelos del técnico baskonista

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:12

Noviembre suele ser un mes crítico para el entrenador del Baskonia. Así lo asegura la imaginería azulgrana, que archiva en el historial un buen ... número de despidos de técnicos en este tramo de calendario. Semejante acumulación de cambios en el banquillo durante estas fechas no es casual. En noviembre todavía se puede dar un giro a una mala trayectoria. No todo está perdido a estas alturas de campaña, por mucho que los balances provisionales generen nervios y dudas. Luego, está la acumulación de partidos de un calendario implacable que hace que las sensaciones respecto a un equipo sean efímeras. El Baskonia se siente seguro al calor del Buesa, pero flaquea en sus duelos a domicilio. Es la lectura fácil a la luz de los resultados. Seguimos a la espera de que el plantel azulgrana avance en un duro proceso de maduración.

