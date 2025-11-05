El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
El Baskonia sigue necesitando un pívot

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:46

Han sido tres victorias consecutivas del Baskonia en el Buesa Arena y ver alejarse algunos nubarrones en este inicio de temporada azulgrana tan dubitativo. ... Nada como ganar para rebajar tensiones internas, dar cierto aire a jugadores y entrenador y aplacar un tanto la presión que ejercen los malos resultados, tan poco recomendable para equipos en construcción como el que gobierna Paolo Galbiati. Más allá de los triunfos de una semana pasada brillante pero ya archivada, está la capacidad de los azulgranas para aplicarse en las labores a las que no debe renunciar ningún equipo serio. Cierta dureza defensiva, un mayor cuidado del balón en apartados como la reducción de las pérdidas o el dominio del rebote. Y esa dosis de pausa en ataque que da poso a la velocidad que Galbiati aspira a imprimir en el juego ofensivo.

