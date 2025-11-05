El Baskonia sigue necesitando un pívot

Han sido tres victorias consecutivas del Baskonia en el Buesa Arena y ver alejarse algunos nubarrones en este inicio de temporada azulgrana tan dubitativo. ... Nada como ganar para rebajar tensiones internas, dar cierto aire a jugadores y entrenador y aplacar un tanto la presión que ejercen los malos resultados, tan poco recomendable para equipos en construcción como el que gobierna Paolo Galbiati. Más allá de los triunfos de una semana pasada brillante pero ya archivada, está la capacidad de los azulgranas para aplicarse en las labores a las que no debe renunciar ningún equipo serio. Cierta dureza defensiva, un mayor cuidado del balón en apartados como la reducción de las pérdidas o el dominio del rebote. Y esa dosis de pausa en ataque que da poso a la velocidad que Galbiati aspira a imprimir en el juego ofensivo.

Está claro que en la actualidad es imposible jugar al baloncesto de alto nivel con una taza de té en la mano y el meñique alzado. Otra cosa es el caos por el caos, que ni es eficaz ni divierte. Da igual el número de posesiones que se acumulen o el ratio de eficiencia defensiva u ofensiva que luzca la estadística avanzada. La precisión sigue siendo vital. En cada pase, corte, bloqueo directo o indirecto o movimiento sin balón. Son las lecciones que trata de asimilar un Baskonia con escasas horas de entrenamiento con algo que se parezca a una plantilla completa, zarandeada por un calendario que es una sesión continua de partidos, a cada cual más exigente.

Nadie puede negar el mérito de haber superado en casa a rivales de la talla, y presupuesto mayor, de Dubái Basketball o Anadolu Efes. Sin embargo, deja que me quede con la victoria ante el Tenerife, puede que más rutinaria, ante un oponente de economía más modesta pero que llevaba ya unas cuantas citas amargando la existencia a los vitorianos. Con el depósito medio lleno tras los esfuerzos entre semana, el Baskonia encontró chispa y recursos para sobreponerse a una primera parte repleta de malos augurios ante los canarios. Lograr que Huertas y Shermadini no volvieran a impartir cátedra en el Buesa Arena fue como ahuyentar fantasmas de sobra conocidos.

Ampliar Kurucs toca el bombo como MVP del Baskonia-Tenerife. Blanca Castillo

El 3-0 fue rotundo, pero mejor tener presente que no deja de ser un breve tramo en un maratón recién comenzado y que el Baskonia es penúltimo en la Euroliga y ocupa un discreto octavo puesto en la Liga ACB. La escalada no ha terminado para un equipo azulgrana que también intenta aislarse de sensaciones pasajeras en su intento de construir algo duradero. La racha, todavía abierta, ha permitido consolidar la posición de un recién llegado como Kobi Simmons, pero conviene no olvidar que el Baskonia sigue necesitando un pívot. Desde la última vez que Luka Samanic vistió la elástica azulgrana han transcurrido ya cuatro partidos. En todos ellos, la elección entre la batería de 'cincos' era simple para Galbiati: Diop o Diakite. Incluso ha habido momentos que ni uno ni otro mientras apostaba por una pareja interior formada por Sedekerskis y Kurucs.

No se trata de que el técnico italiano renuncie a lo que puedan dar sus dos torres más altas. La cuestión reside en de dónde puede sacar los puntos y la amenaza ofensiva que generaba el croata. Entre la oleada de optimismo que transmiten las tres últimas victorias, hay lecturas respecto a la guerra bajo los aros que dan para conclusiones menos tranquilizadoras. Ante el Dubái, se pudo desconectar a Kabengele, pero Petrusev fue un peligro constante. Entre ambos 'postes' del equipo del emirato se anotaron 27 puntos mientras que los azulgranas se quedaron en 14. Contra el Efes, la ventaja a favor local era clara ante las ausencias de Papagiannis y Poirier. Contra el Tenerife, Shermadini y Guerra firmaron una anotación conjunta de 33 puntos. Entre Diakite y Diop se quedaron en 10.

Es el tipo de dato que queda en el margen de los apuntes de partido porque el marcador final puede con todo. Pero seguro que Galbiati, que acostumbra a recordar que el resultado es algo casual, lo tiene muy presente, al igual que sus ayudantes. Para el técnico italiano, la semana pasada bien pudo ser una lección acelerada de resolución de problemas, administración de presiones y navegación de tempestades en las entrañas de un club que no entiende de gestiones sosegadas a la hora de abordar una crisis. Era el momento de apretar tuercas sin pasarse de roca y Galbiati cumplió. Su labor de mecánico continúa, pero sigue a la espera. A la espera de un pívot, claro.