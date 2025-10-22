En el Baskonia la Euroliga no se tira

Siempre se podrá hacer mejor, pero no me negarás que comenzar la semana viendo al Baskonia en el octavo puesto en la clasificación ACB ... , dentro de la zona templada, otorga cierto sosiego dadas las experiencias de temporadas pasadas. También es cierto que, dada nuestra naturaleza ceniza, más de uno pensará que a ver cuánto dura y que cuidado con el Murcia, que el domingo espera fresco en su cancha con la pizarra sabia de Sito Alonso y un Sander Raieste convertido en uno de sus pilares después de su duro aprendizaje como canterano azulgrana. Está bien ser precavido porque, como decía el añorado Manel Comas, basta que amagues con sacar pecho para que te lo hundan de inmediato en esta Liga ACB.

Pero tampoco hace daño disfrutar y celebrar el hecho de ganar esas batallas 'menores' como la de Granada, alejadas de saltos prodigiosos en el marcador, pero esculpidas con mucho sudor, toneladas de empeño y cierta pizca de fortuna. El Baskonia se impuso a un equipo muy alejado de sus ambiciones y de su presupuesto, pero que fue capaz de plantar cara hasta el final. Es el tipo de triunfo con que el equipo azulgrana apuntala esa confianza que se le arranca de cuajo en cada golpe en Euroliga desde el inicio de curso. ¿Victorias de andar por casa? Puede que sí, pero son cruciales para llenar la despensa y comprar cierta tranquilidad en el camino hacia la consecución de objetivos mínimos.

Luego, están las formas baloncestísticas y el estilo. Aquí, mejor ser prácticos mientras el resultado sonría. El Baskonia no arrolló en Granada porque está muy lejos de protagonizar grandes alardes de poderío. Para colmo, las lesiones y sus consecuencias han llegado para quedarse y añadir un desvelo más en este complicado inicio de curso. No se extrañe nadie que Trent Forrest se pase dos meses en el dique seco y que Howard supere las cuatro semanas de baja. Son cábalas médicas de cosecha propia dado que el club no hace públicos los plazos de recuperación, información que a buen seguro les gustaría saber a sus aficionados. Luego, están los fríos granadinos que dejaron a Samanic sin jugar en el último encuentro liguero o el pie izquierdo de Rodions Kurucs.

Ampliar El Baskonia sumó una trabajada victoria en Granada. Factoría 9

El letón y su dolencia no merecen todavía la redacción de un parte médico, pero ya lleva tres partidos sin jugar desde que se vio obligado a parar en pleno combate contra el Madrid. Ante tanto destrozo, no ha habido más remedio que rescatar la figura del temporero con otra apuesta para reapuntalar la dirección de juego. Kobi Simmons, pasado NBA y recientes desempeños profesionales en China y Puerto Rico, al rescate. Crucemos dedos para que no suba el número de contusionados, aunque el lenguaje gestual de Tadas Sedekerskis apunte a que algo le duele.

Con semejante calendario, la tranquilidad suele durar poco, así que mejor degustar esa racha doméstica, aún abierta. Pero conviene no olvidar que hay un frente, el continental, con cuentas aún pendientes para el equipo de Galbiati. Son ya cinco jornadas y ninguna victoria, un hito negativo en el historial de arranques del Baskonia en la Euroliga. Cabría decir que esta temporada, el tránsito por la máxima competición europea está imposible para este equipo azulgrana profundamente remozado y con técnico novato. Se veía venir que la entrada de nuevos –y menos nuevos– ricos en la Euroliga podía poner en aprietos a la entidad de Zurbano y así ha sido. Otra cuestión es que un balance de 0-5 resulte indigesto.

Por mucho que las previsiones auguren un mar de problemas en la singladura europea, que nadie piense en una renuncia a la pelea continental para cargar los esfuerzos en el frente ACB. En el Baskonia la Euroliga no se tira. De hecho, es la verdadera vara con la que se mide la valía de plantillas y entrenadores en los despachos del Buesa Arena. Entonces, mejor será inaugurar la cuenta de victorias cuanto antes y si es este jueves en la cancha del Estrella Roja, mejor.