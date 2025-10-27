El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diallo bota exigido ante el exbaskonista Raieste. Factoría 9

Capitulación desde el triple del Baskonia: sus peores porcentajes en lo que va de siglo

El conjunto azulgrana, condicionado por el escaso acierto, lanza menos que ningún día pese a las instrucciones de Galbiati

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:53

Comenta

Galbiati reconocía al principio de temporada que en su equipo faltaban «centímetros y kilos». Para compensarlo, tenía un plan. «Podemos correr más rápido que los ... demás y tirar triples». Pasados diez partidos, la realidad es que esos dos puntos fuertes no lo son tanto. Al Baskonia le cuesta horrores anotar su primer triple en cada partido. Sólo cuenta con un jugador, Cabarrot, inspirado en el lanzamiento. Y las derrotas, además de minar la confianza, han provocado que el equipo cada vez ataque con menos ligereza. Como si quisiera asegurar el paso a cada metro que avanzan.

