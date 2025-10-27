Capitulación desde el triple del Baskonia: sus peores porcentajes en lo que va de siglo

Galbiati reconocía al principio de temporada que en su equipo faltaban «centímetros y kilos». Para compensarlo, tenía un plan. «Podemos correr más rápido que los ... demás y tirar triples». Pasados diez partidos, la realidad es que esos dos puntos fuertes no lo son tanto. Al Baskonia le cuesta horrores anotar su primer triple en cada partido. Sólo cuenta con un jugador, Cabarrot, inspirado en el lanzamiento. Y las derrotas, además de minar la confianza, han provocado que el equipo cada vez ataque con menos ligereza. Como si quisiera asegurar el paso a cada metro que avanzan.

Hubo una acción ayer en la primera mitad en la que Sedekerskis, tras un correcalles, pedía calma a sus compañeros desde la pista. En la banda, Galbiati apremiaba con el brazo izquierdo. No le gustó nada al italiano que el equipo jugara con el freno echado, que renunciara a lo que considera que debe ser una de las señas de identidad. Y por lo que dice y por cómo actúa, no parece que vaya a cejar en su empeño. La primera parte evidenció que existe una contradicción entre lo que demanda el entrenador y lo que le pide el cuerpo a los jugadores.

Los azulgranas lanzaron sólo tres triples en el primer cuarto y otros dos en el segundo. Cabarrot fue el único que encestó. El resto de los intentos fueron de Sedekerskis, Diakite y Spagnolo, que no llegan al 29% de acierto, y el restante, al debutante Simmons. Galbiati abroncó a los suyos por eludir tiros, responsabilidades y no fue la primera vez. El sustitutivo a los triples y a las posesiones cortas fue pecar de individualismo. Diallo protagonizó acciones en las que aceleraba sin mayor campo visual que el aro, sin considerar un pase a compañeros liberados. El resultado fue registrar sólo tres asistencias (dos de ellas de Simmons) para llegar al descanso con 38 puntos.

Tras el paso por vestuarios, sólo la firmeza que aportó Kurucs reactivó al conjunto azulgrana, que se pareció algo más al Baskonia de correr y tirar. El resultado tampoco fue sobresaliente. El 1 de 8 en triples del último cuarto echó por tierra el intento de remontada y se suma al análisis de los nueve partidos anteriores sobre si la plantilla tiene medios para ser fiable en el tiro. Las estadísticas logradas hasta la fecha dicen que no.

Los azulgranas acreditan un 31% en triples en los seis partidos de Euroliga. En las 25 ediciones anteriores, sólo hubo una campaña por debajo del 33% para los vitorianos. En la ACB los números son aún peores. Un 28,6% de media. En lo que va de siglo, el 32% del curso 2016-17, con Sito Alonso en el banco, es el peor dato. El Baskonia está así contra la espada y la pared. No le entran los tiros pero tampoco le sale bien lanzar menos que en ningún otro partido. Los días anteriores había lanzado 25 y 28 veces de tres. En la competición continental promedia 32 por partido. Ayer sólo 20.

Las diez asistencias también son el peor balance del curso. Una de las virtudes que prometían los de Galbiati en los primeros duelos era compartir el balón y la generación de espacios. Ahora se acusa la baja de Forrest. El paso al frente que se esperaba de Nowell fue en la otra dirección. Jugó un minuto en toda la segunda parte (en el tercer cuarto) en Murcia, en el que el Baskonia volvió a perder el rebote (40-37) y volvió a suspender en la gestión de faltas. Mención especial para Diakite en este apartado. Cuando a falta de 39 segundos (86-82) había que decidir entre defender o hacer dos faltas rápidas, el interior prefirió tomar otro camino y cometió una después de nueve segundos. Sólo el aficionado al que la cámara captó haciendo el gesto de cortar el cuello superó semejante despropósito.