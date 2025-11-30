El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acto de presentación del proyecto Ondare. Igor Aizpuru

Un cambio estatutario para realizar «actividades económicas de todo tipo»

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:08

El Baskonia se constituye como sociedad anónima deportiva en junio de 1992 con sus correspondientes estatutos, en los que se detalla su objeto social, que ... concentra participar en competiciones deportivas profesionales, la promoción de actividades vinculadas al baloncesto y la comercialización de espectáculos deportivos. Ahora, la entidad azulgrana planea una modificación estatutaria que aprobará en la junta de accionistas del 18 de diciembre y que aspira a ampliar el abanico para buscar más recursos económicos. De esta forma, se prevé incluir un anexo que extienda el objeto social de forma que el club azulgrana «podrá desarrollar actividades económicas de todo tipo, obtener recursos, adquirir y poseer bienes de todas clases así como celebrar actos y contratos de todo género».

