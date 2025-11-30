Un cambio estatutario para realizar «actividades económicas de todo tipo»

Carlos Pérez de Arrilucea Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

El Baskonia se constituye como sociedad anónima deportiva en junio de 1992 con sus correspondientes estatutos, en los que se detalla su objeto social, que ... concentra participar en competiciones deportivas profesionales, la promoción de actividades vinculadas al baloncesto y la comercialización de espectáculos deportivos. Ahora, la entidad azulgrana planea una modificación estatutaria que aprobará en la junta de accionistas del 18 de diciembre y que aspira a ampliar el abanico para buscar más recursos económicos. De esta forma, se prevé incluir un anexo que extienda el objeto social de forma que el club azulgrana «podrá desarrollar actividades económicas de todo tipo, obtener recursos, adquirir y poseer bienes de todas clases así como celebrar actos y contratos de todo género».

Así reza la propuesta incluida en el anuncio de la junta de accionistas, que habilita la opción de que dichas actividades puedan realizarse «a través de sociedades filiales en las que la sociedad ostente la titularidad de acciones o cualquier otro tipo de participación y que tengan objeto social análogo». Si bien no hay mención clara al Deportivo Alavés, queda claro que el camino a seguir no es otro que la intensificación de las sinergias entre el parqué del Buesa y el césped de Mendizorroza. La búsqueda de vías de financiación sigue siendo prioritaria para un Baskonia que sufre para adaptarse a la realidad económica de una Euroliga que registra inversiones cada vez más altas y nuevos protagonistas como Dubái, Valencia o Hapoel con una chequera mucho más voluminosa que la azulgrana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión