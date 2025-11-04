El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cabarrot gana la posición a Fran Guerra. Blanca Castillo

Cabarrot, el ejecutor imprevisto

El galo se disfraza de Howard como inesperada arma ofensiva azulgrana y dobla su anotación del pasado curso

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

El Baskonia ha descubierto una versión inesperada de Timothé Luwawu-Cabarrot en el arranque de su segunda temporada en Vitoria, el último de su contrato ... azulgrana. De jugador todoterreno, con un ajuste no siempre claro en los esquemas de Pablo Laso, a ejecutor principal en el juego ofensivo a las órdenes de Paolo Galbiati. Es el nuevo papel del alero de Cannes, ya sea premeditado, por convicción de técnico y club o por simple necesidad dentro de un equipo en construcción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  5. 5 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cabarrot, el ejecutor imprevisto

Cabarrot, el ejecutor imprevisto