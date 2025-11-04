Cabarrot, el ejecutor imprevisto

El Baskonia ha descubierto una versión inesperada de Timothé Luwawu-Cabarrot en el arranque de su segunda temporada en Vitoria, el último de su contrato ... azulgrana. De jugador todoterreno, con un ajuste no siempre claro en los esquemas de Pablo Laso, a ejecutor principal en el juego ofensivo a las órdenes de Paolo Galbiati. Es el nuevo papel del alero de Cannes, ya sea premeditado, por convicción de técnico y club o por simple necesidad dentro de un equipo en construcción.

Su caso tampoco es insólito. Siempre que queda un trono vacío, el asalto al poder está cantado. Con Markus Howard desesperado por su imprecisión en el tiro en sus primeros partidos y su posterior lesión en el dedo, quedaba un hueco vacante como pistolero principal de la plantilla baskonista. De este asiento se ha apropiado el internacional francés con toda justicia, sin aparentes celos ajenos ni compañeros que traten de discutir su actual jerarquía. Les basta con sumarse a una cruzada anotadora que, en muchas ocasiones, Cabarrot ha ejercido en solitario en el arranque de campaña. Ante el complicado arranque de Tadas Sedekerskis, Luwawu-Cabarrot es el jugador de recorrido que pone su experiencia y su calidad para tirar de un Baskonia también necesitado de gente con oficio.

El caso es que en la semana fantástica recién cerrada con un pleno de tres victorias, el francés ha seguido siendo un jugador clave, pero mucho mejor acompañado. Más allá de sus sobresaliente registros ofensivos, también ha sido un puntal más en el reforzado muro defensivo azulgrana, el apartado de mejoría más visible en los últimos tres encuentros. Aplicado, siempre presto al esfuerzo a la vez que brillante cuando toca mirar al aro rival. Es el hombre en cuyas manos depositar el balón cuando surgen las dudas. Al calor del ejemplo de Cabarrot comienzan a emerger otros faros en ataque como el recién llegado Kobi Simmons o Rodions Kurucs mientras Hamidou Diallo da la réplica desde su baloncesto de intensidad sin medida para lo bueno y para lo malo.

El alero francés pone experiencia y calidad a un equipo necesitado de gente con oficio

Luwawu-Cabarrot es ahora la gran referencia del Baskonia. Un sexto hombre atípico, dado que Paolo Galbiati no acostumbra a incluirlo en sus quintetos iniciales. Su media anotadora es de 20,6 puntos por encuentro en la Euroliga y 18 en la ACB. Son registros que doblan sus medias realizadoras de su curso de debut en el Baskonia. Después de ocho encuentros disputados, ocupa la segunda posición en la tabla de máximos anotadores de la principal competición continental. Sólo le supera Nadir Hifi, el gran artillero del París Basketball, que registra 22,2 puntos por duelo.

Ambos jugadores se disputan también la condición de principal triplista del torneo. La pelea es enconada, con 4 triples conseguidos para Luwawu-Cabarrot, que le colocan en cabeza del ranking, y 3 de Hifi, con los que se sitúa en tercera posición. Entre ambos se cuela por cuestión de décimas Andreas Obst (3,2 triples por choque), el especialista de la larga distancia que milita en el Bayern. En esta cumbre de tiradores, destaca un dato que habla bien del exterior azulgrana. Su porcentaje de acierto desde más allá de 6,75 en la Euroliga es de 51,6 %. Un nivel de eficacia tan sobresaliente como difícil de mantener a lo largo de todo un curso.

20 Puntos Es su media actual en la máxima competición continental, donde acreditó diez por encuentro durante la pasada campaña.

La realidad es que el jugador francés pone su puntería triplista al servicio de un Baskonia que, después de la recomposición estival y la marcha de Nikos Rogkavopoulos y Chima Moneke, había perdido capacidad de fuego desde más allá de 6,75. De hecho, Howard quedaba como principal y casi único especialista, aunque su arranque de campaña fue descorazonador. Hasta su lesión en el dedo, el escolta estadounidense tan sólo había acertado 8 triples de sus 35 intentos, un escaso 22 % que reducía la amenaza de un Baskonia que aspira a acumular el mayor número de intentos triples posible, según la doctrina baloncestística de Paolo Galbiati. Ante semejante sequía, Luwawu-Cabarrot dio el paso adelante en un apartado del juego de ataque en el que tuvo un acierto desigual durante la anterior campaña. Ahora, los tiros que gastaba Howard se reparten entre el resto de exteriores y el francés no baja su nivel de puntería.

El estado de confianza de Luwawu-Cabarrot lo convierte en una amenaza ofensiva total. Bajo el mando de Laso, el galo era un jugador que tendría a acaparar la posesión del balón en sus manos, con intentos constantes de buscar la ventaja a través del 'uno contra uno' con suerte desigual. Su rango de tiro característico lo convertía en un anotador de media distancia y también en un penetrador gracias a su fortaleza física. Ahora, las entradas a canasta se mantienen dentro de su repertorio de ataque clásico, pero su nivel de acierto triple se convierte en un factor imprevisto para las defensas rivales, ahora obligadas a no ceder ni un centímetro de espacio a un jugador que antes parecía perder presencia ofensiva a medida que se alejaba del aro.

En el cómputo global la eficiencia actual en el tiro de Luwawu-Cabarrot es excelente. A su gran acierto en el triple suma un 55% en tiros de 2 en la Euroliga. El francés es el segundo jugador que más faltas recibe dentro de la plantilla del Baskonia y que en más ocasiones pasa por la línea de lanzamientos libres. Desde los 4,60 metros, acredita un 85,2%, un seguro de vida en una distancia en la que el Baskonia muestra cierta irregularidad. Después de once encuentros disputados de la presente temporada, Luwawu-Cabarrot es un auténtico peligro para el rival. No importa desde qué posición o a qué distancia del aro lance.