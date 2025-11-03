El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cabarrot celebra con risa burlona un triple ante el excapitán azulgrana Giedraitis, Blanca Castillo

Cabarrot le cambia la cara al Buesa Arena: letal en la ACB e implacable en la Euroliga

El francés disfruta del que apunta a ser el mejor momento de su carrera tras protagonizar un pique con Giedraitis que desespera al lituano

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:07

Marcaba el reloj las diez de la noche, una hora después de que terminara el encuentro, y un nutrido grupo de niños, acompañado de otro ... más pequeño de adultos, esperaba la salida del pabellón del último jugador baskonista. Con la capucha coronando su alargada figura, Khalifa Diop correspondió a cada una de las peticiones de los chavales y de los mayores para cerrar una velada en la que su técnico, minutos antes, había alabado su labor defensiva. El estado de ilusión propio de los principios de temporada, en lo que todo son buenos propósitos de juego, como si fuera la Nochevieja del baloncesto, vuelve a instaurarse en Zurbano gracias al liderazgo de otro de los jugadores que ya residía en Vitoria el curso pasado, pero sin la consistencia con la que en la que levanta al pabellón en lo que va de campaña.

