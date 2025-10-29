El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los descuentos del transporte público se mantendrán en Bizkaia al menos hasta el 20 de febrero
Luwawu-Cabarrot, ante el Dubái.

La brutal segunda mitad con la que Cabarrot dio al Baskonia su primer triunfo en la Euroliga

El alero francés, con seis triples, anotó 22 de sus 25 puntos en los dos últimos dos cuartos certificando la victoria frente al Dubái

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:50

Comenta

El Baskonia se quitó de encima la pesada losa de las seis derrotas con las que había arrancado la Euroliga logrando un triunfo continental balsámico frente al Dubái (92-85) ... . Una primera victoria con suspense y sanadora en el Buesa Arena para los de Paolo Galbiati que tuvo el sello de Timothé Luwawu-Cabarrot. El alero francés de 30 años se ha convertido en este inicio de curso en el faro de un conjunto azulgrana que en momentos de tensión busca y le da la bola al galo. Y TLC responde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  2. 2

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  3. 3

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  6. 6

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  7. 7

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  8. 8 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La brutal segunda mitad con la que Cabarrot dio al Baskonia su primer triunfo en la Euroliga

La brutal segunda mitad con la que Cabarrot dio al Baskonia su primer triunfo en la Euroliga