La brutal segunda mitad con la que Cabarrot dio al Baskonia su primer triunfo en la Euroliga

El Baskonia se quitó de encima la pesada losa de las seis derrotas con las que había arrancado la Euroliga logrando un triunfo continental balsámico frente al Dubái (92-85) ... . Una primera victoria con suspense y sanadora en el Buesa Arena para los de Paolo Galbiati que tuvo el sello de Timothé Luwawu-Cabarrot. El alero francés de 30 años se ha convertido en este inicio de curso en el faro de un conjunto azulgrana que en momentos de tensión busca y le da la bola al galo. Y TLC responde.

«Está involucrando a todo el mundo. Es muy competitivo y estoy contento de verlo conmigo», reflexionó Galbiati tras la brillante actuación ante los emiratís de un Cabarrot que se fue hasta los 25 puntos, seis rebotes y los 23 créditos de valoración con seis triples de 11 intentos. Un récord personal en la Euroliga para el francés, que recogió los halagos del entrenador italiano.

«Ha sido muy importante para nosotros por la confianza que nos da. Es una semana doble, así que podemos usar esto para seguir adelante. Es una gran victoria de un gran equipo que ha mostrado mucha resiliencia», afirmó Cabarrot, que en la segunda mitad destrozó al Dubái con 22 puntos con los que se disparó hasta los 25 totales, superando los 24 de la derrota ante el Estrella Roja y los 23 del traspié frente a Olympiacos.

TLJ se exhibió en los últimos 20 minutos. Una actuación brutal que guió al Baskonia a ganar su primer partido en el torneo continental. El balón no le quemó a Cabarrot, que acribilló desde lejos al conjunto de Golemac con cinco triples encestados de los seis que intentó en los dos últimos cuartos. Un 83% de acierto desde la línea de 6,25, superior al 50,9% que acumula en la Euroliga, que aderezó con sus galones para agarrar la pelota en los instantes finales. Cabarrot, con dos tiros libres, cortó la reacción del Dubái y templó los nervios azulgranas ante la cercanía de un premio que terminaron por lograr.

«Hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas bien. Estoy muy orgulloso de este equipo», sentenció un alero que ante las lesiones de Forrest y Howard se ha erigido como la referencia del conjunto de Zurbano mostrando una gran regularidad anotadora. Con 20,7 puntos de media anotados por partido en la Euroliga, el francés es, además, uno de los francotiradores más efectivos del máximo torneo continental. Sólo Nadir Hifi (Paris) supera con 3,7 anotados por partido los 3,5 que encesta el baskonista en Europa.