El baskonismo entona la fiesta copera: el origen de la kalejira más popular

Nada puede con la afición baskonista. Su carácter va más allá de lo puramente deportivo. Una filosofía que se escenifica perfectamente en esta Copa del Rey. Pese a la distancia (2.276 kilómetros) que hay hasta Gran Canaria, sede de esta edición, pese a que el Baskonia se ha quedado de nuevo fuera del torneo, pese a tener que pedir días libres en el trabajo, pese a... Allí estará la marea azulgrana. Un año más. Son el alma de la fiesta copera, con la fanfarre Biotzatarrak como directores de esta animada orquesta. Incondicionales e irremplazables. Sus trompetas, trombones, saxofones y bombos son sus 'armas' para la jarana. Son los creadores de la kalejira más animada y colorida. Hasta la ACB se hace eco de este encuentro con label alavés.

Todo surgió hace una década. Y también en Canarias. «Llevamos ambientando la Copa y los partidos desde la de Sevilla, en 1994. Siempre con el Baskonia», apuntan Andoni Duque, Iñaki Larrea y Edu Ortiz de Arri, veteranos integrantes de Biotzatarrak. Pero en aquel 2015 el guion cambió. El equipo vitoriano se quedó fuera del 'top 8', algo inesperado. Un mazazo. «Pese a no estar claro la participación del club, compramos los billetes de avión y cogimos un apartamento porque si esperábamos se iba a encarecer», evocan, sobre aquella bendita locura, visto con el tiempo. «Cuando el Baskonia se quedó fuera surgió una pregunta: ¿Vamos o no? Y seguido, otra:¿A que no hay huevos?», ríe Duque. El resto ya es historia de la Copa.

Allí que se plantaron estos tres artistas, junto con Xabi Pascual. La ausencia del Baskonia no les enmudeció. «Me compré un trombón en Canarias. Creo recordar que me costó 1.200 euros. Y según salimos de la tienda ya nos pusimos a tocar», evoca Andoni. Una terraza de la playa de Las Canteras fue su 'escenario'. «Un alemán nos preguntó quién organizaba ese 'concierto'. Cuando le dijimos que lo hacíamos porque nos apetecía generar ambiente festivo nos dio 50 euros», comenta Larrea. Los invirtieron en cervezas y aquello fue tomando temperatura, se empezó a arremolinar gente alrededor. «La empezamos a liar... Había hasta unos chavales de blusas y neskas. Nos movimos y la gente nos seguía», añade Arri. Acababa de nacer la kalejira baskonista.

«Nos gustó tanto que al año siguiente lo repetimos en La Coruña. Preparamos un recorrido y la respuesta fue increíble, había gente de todos los equipos. En mitad del trayecto nos giramos y no veíamos el final», se asombran todavía. Ahora es una cita fija en el calendario. La ACB la incluye en el programa por su espíritu amistoso. Esté o no el Baskonia (también se quedó fuera en 2020, 2022 y 2024), la fanfarre sigue dando forma y vida a este pasacalles. Como también ambientando los partidos desde las gradas, sin importar los equipos que jueguen.

Pero los ecos de Biotzatarrak son más profundos. Antes de que la atención se centre en el pabellón, el baskonismo acapara el protagonismo en los exteriores. Son la nota alegre en las previas. «Recuerdo que en la Copa de Madrid nos pusimos a tocar y cantar dentro del metro», apunta Arri. «Y en Málaga, bajo la cubierta del pabellón. Nos juntamos siete aficiones distintas», añade Larrea.

«Tres días mágicos»

Esa es la esencia y lo que les engancha. El deporte acaba siendo una excusa para juntarse. «El baloncesto es el nexo de unión. Hay gente a la que sólo vemos durante la Copa. Eso es lo más bonito», resume Iñaki, con todo a punto para el desembarco en Canarias. Son parte de la expedición azulgrana que un año más volverá a representar al baskonismo en el torneo del KO. Unicaja, Madrid, Valencia, Gran Canaria, Joventut, Manresa, Tenerife y Barcelona lucharán por alzarse con el título.

«Da igual que esté o no tu equipo, son tres días mágicos que tienes que vivir», reconoce Arri. «Y cuando termina, ya tienes ganas de volver», confiesa Duque, afinando el 'arsenal' musical.

– ¿Qué sería de la Copa sin vosotros?

– ¿Y de nosotros sin las aficiones? Todos somos importantes para disfrutar de esta fiesta con una amalgama de equipos.

