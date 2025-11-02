El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rodions Kurucs culmina una bandeja con la mano izquierda ante la mirada de Diakite. Factoría 9

El Baskonia vislumbra la estabilidad

Los dos últimos triunfos continentales ponen a los azulgranas en el camino hacia una versión baloncestística con resortes más sólidos

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

El Baskonia encadenó dos victorias ante Dubái y Efes que le permiten anotarse el primer pleno en una semana de doble jornada continental desde el ... lejano diciembre de 2023. Entonces, el equipo dirigido por Dusko Ivanovic se impuso en el Buesa Arena al Fenerbahce con un 80-79 para superar días después al Estrella Roja con otro ajustado 87-85. Ahora, Paolo Galbiati ya muestra en su breve currículum en la máxima competición continental dos triunfos que permiten 'comprar' cierta tranquilidad en un inicio de temporada de lo más accidentado.

