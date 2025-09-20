El Baskonia ultima el fichaje del base Markquis Nowell
El estadounidense, procedente de la Liga de Desarrollo de la NBA, cierra la plantilla azulgrana
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:20
El Baskonia está a un paso de cerrar el fichaje de Markquis Nowell. El base estadounidense, de 25 años y 1,7 metros, es el ... elegido por la dirección deportiva azulgrana para cerrar la plantilla y su incorporación está prácticamente cerrada, tal y como ha avanzado el periodista Chema de Lucas y ha podido confirmar EL CORREO.
La llegada del organizador y su condición de extracomunitario obligará a realizar un descarte para los encuentros de la ACB, ya que el Baskonia tiene las plazas asignadas a Trent Forrest y Markus Howard. De esta forma, el conjunto vitoriano arrancará en la misma situación que el pasado curso, hasta que Kamar Baldwin obtuvo el pasaporte georgiano en noviembre.
Con pasado en las universidades de Arkansas y Kansas State, la mayor parte de la carrera de Nowell se ha desarrollado en la G League. Su huella en la NBA es de un partido, con los Toronto Raptors, donde firmó un contrato dual en 2023. El pasado curso disputó 33 partidos en la G-League, en los que firmó de media 17,3 puntos, 8,1 asistencias y 3,1 rebotes.
