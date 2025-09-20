El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Baskonia ultima el fichaje del base Markquis Nowell

El estadounidense, procedente de la Liga de Desarrollo de la NBA, cierra la plantilla azulgrana

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:20

El Baskonia está a un paso de cerrar el fichaje de Markquis Nowell. El base estadounidense, de 25 años y 1,7 metros, es el ... elegido por la dirección deportiva azulgrana para cerrar la plantilla y su incorporación está prácticamente cerrada, tal y como ha avanzado el periodista Chema de Lucas y ha podido confirmar EL CORREO.

