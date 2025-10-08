El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AdobeStock

El Baskonia se traslada este viernes a la Virgen Blanca

El club organiza a partir de las 18:30 horas un acto ameno en el centro de Vitoria con música, canastas e hinchables

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:37

Comenta

La plaza de la Virgen de Vitoria se convertirá este viernes, 10 de octubre, a partir de las 18:30 horas en un espacio baskonista. El club azulgrana ha preparado con esmero un evento en el que tratará de acercarse a sus aficionados. Habrá canastas en las que probar puntería, simuladores de tiro, hinchables y música en directo. Durante la tarde actuará Live Sax, un saxofonista que ofrecerá parte de su repertorio además de un DJ que animará el ambiente.

El Baskonia recalca que será un acto «para todos los públicos» en el que no faltará Aker para animar a los más pequeños, que dispondrán de pintacaras azulgranas y fotomatón para guardar la tarde como recuerdo.

Con esta acción, el club pretende «acercar la pasión por Baskonia a todos los asistentes, compartiendo los valores, la fe y el ambiente que se vive cada partido en el Buesa Arena». La fiesta se prolongará hasta las 21.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  2. 2

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  7. 7

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  8. 8 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  9. 9

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  10. 10

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia se traslada este viernes a la Virgen Blanca

El Baskonia se traslada este viernes a la Virgen Blanca