El Baskonia se traslada este viernes a la Virgen Blanca El club organiza a partir de las 18:30 horas un acto ameno en el centro de Vitoria con música, canastas e hinchables

Iván Benito Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:37 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

La plaza de la Virgen de Vitoria se convertirá este viernes, 10 de octubre, a partir de las 18:30 horas en un espacio baskonista. El club azulgrana ha preparado con esmero un evento en el que tratará de acercarse a sus aficionados. Habrá canastas en las que probar puntería, simuladores de tiro, hinchables y música en directo. Durante la tarde actuará Live Sax, un saxofonista que ofrecerá parte de su repertorio además de un DJ que animará el ambiente.

El Baskonia recalca que será un acto «para todos los públicos» en el que no faltará Aker para animar a los más pequeños, que dispondrán de pintacaras azulgranas y fotomatón para guardar la tarde como recuerdo.

Con esta acción, el club pretende «acercar la pasión por Baskonia a todos los asistentes, compartiendo los valores, la fe y el ambiente que se vive cada partido en el Buesa Arena». La fiesta se prolongará hasta las 21.00 horas.