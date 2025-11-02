El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kobi Simmons se dispone a machacar el aro. Blanca Castillo

Baskonia 89-79 Tenerife

El Baskonia, un volcán en activo

Acelera a fondo tras el descanso para destrozar al Tenerife antes de cerrar con un minuto final desconcertante

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:20

Comenta

Era la semana que necesitaba este Baskonia en pañales y ha tenido que aparecer al cierre del primer mes de competición, ya en ese mes ... de noviembre que siempre es sinónimo de tensión, inquietud e inestabilidad cuando los resultados no llegan. El Baskonia se ganó un domingo triunfal de autoafirmación al superar por las bravas al La Laguna Tenerife, ese sanedrín de sabios que encabezan en cancha Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, con Txus Vidorreta como mente pensante en el banquillo.

