El Baskonia repone la intriga hacia la Copa

El filme de intriga es un clásico que vuelve a proyectarse casi todos los meses de noviembre sobre la envergadura del Baskonia. El capítulo de ... 2025 lo protagonizan la falta de garantías defensivas, de continuidad en el juego y de rebeldía ante la adversidad. El inicio de temporada ha estado cargado de secuencias angustiosas como la segunda mitad en Zaragoza y ayer Barcelona o la primera en Lleida. El desarrollo de la trama llegará los cinco próximos domingos. Derbi en el Buesa Arena ante el Bilbao Basket, jornada de reflexión por las ventanas de la FIBA, y duelos ante el Valencia, el Gran Canaria y el Unicaja. Una travesía angosta que dejará las primeras pistas sobre el desenlace y el género de la entrega. Si es dramedia, suspense o un 'thriller'. Jugar la Copa vuelve a obligarle a los actores azulgranas a remar a contracorriente con una nave que se torna inestable cada vez que surca lejos de Vitoria.

La inconsistencia en el juego, la falta de automatismos, la incapacidad para medirse en un intercambio de golpes y una propuesta defensiva que no cuaja envolvieron una nueva derrota azulgrana, esta vez en el vetusto Palau. Hay datos del partido de ayer que dejan al descubierto que la forma de competir del Baskonia le aleja de encontrar la ansiada regularidad en sus actuaciones. Uno de ellos es la diferencia en las pérdidas. El conjunto de Galbiati extravió 16 balones (los culés solo cinco), nueve de ellos en una primera mitad que con menos errores en la circulación, podía haber terminado con los vitorianos con ese soporte psicológico de una renta de diez puntos. Desaprovechó la oportunidad y lo pagó caro.

El Barça fue un vendaval en el tercer cuarto empujado por la ventaja que le ofreció el cuadro alavés. Hubo triples difíciles de defender, de puro talento, pero también 11 puntos al contraataque del conjunto blaugrana en un total de 31. El repliegue baskonista volvió a hacer un acto de escapismo, al igual que en los dos mates finales de Clyburn para sentenciar el partido. Una vez más, las valoraciones al descanso se quedaron en agua de borrajas. «Ellos jugaron el viernes y nosotros el jueves. Se tiene que notar que somos más jóvenes», reclamó Sedekerskis.

Hasta la fecha, la juventud es más perjudicial que beneficiosa para el Baskonia de Galbiati, que a estas alturas acredita 12 derrotas en 18 partidos. El balance es un partido perdido más que el curso pasado a estas alturas, con un registro similar en la ACB (3-4). El despertar azulgrana en Vitoria, las cuatro victorias seguidas en casa, se torna otra vez en pesadilla con otras tantas caídas consecutivas a domicilio. La sensación de fiar a la inspiración, el cansancio y al cara o cruz el rendimiento del equipo en lugar de a razones baloncestísticas agota al aficionado, más dolido por las formas de perder que por los resultados en sí.

Sin apenas actos de rebeldía, ni atisbos de sobreesfuerzo, sobre la cancha, el Baskonia simuló durante toda la segunda parte la labor de un ciclista que sufre cuesta arriba. Hizo la goma en el marcador y avanzaba sabedor de que dependía del rival. El camino hacia la Copa vuelve a empinarse. Requiere otra vez de una escalada que marcará la personalidad y el futuro de esta plantilla todavía incompleta.