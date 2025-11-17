El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Baskonia repone la intriga hacia la Copa

Bilbao Basket y Valencia en el Buesa Arena y Gran Canaria y Unicaja fuera de casa calibrarán la indefinición azulgrana, que solo en el tercer cuarto encajó 11 puntos al contraataque

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:10

El filme de intriga es un clásico que vuelve a proyectarse casi todos los meses de noviembre sobre la envergadura del Baskonia. El capítulo de ... 2025 lo protagonizan la falta de garantías defensivas, de continuidad en el juego y de rebeldía ante la adversidad. El inicio de temporada ha estado cargado de secuencias angustiosas como la segunda mitad en Zaragoza y ayer Barcelona o la primera en Lleida. El desarrollo de la trama llegará los cinco próximos domingos. Derbi en el Buesa Arena ante el Bilbao Basket, jornada de reflexión por las ventanas de la FIBA, y duelos ante el Valencia, el Gran Canaria y el Unicaja. Una travesía angosta que dejará las primeras pistas sobre el desenlace y el género de la entrega. Si es dramedia, suspense o un 'thriller'. Jugar la Copa vuelve a obligarle a los actores azulgranas a remar a contracorriente con una nave que se torna inestable cada vez que surca lejos de Vitoria.

