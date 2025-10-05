El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hamidou Diallo intenta superar a Tyson Ward en el encuentro ante el Olympiacos. Euroliga
Zaragoza-Baskonia | 17 horas

El Baskonia y el recordatorio de las obligaciones domésticas

Con la carga de dos derrotas en Euroliga, los azulgranas abren en Zaragoza la Liga ACB, terreno inestable en los últimos tiempos

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:25

La Liga ACB arranca hoy para el Baskonia con un duelo a domicilio para cerrar su primera semana intensiva de la temporada 2025-26. El ... proyecto en pañales que quiere hacer crecer Paolo Galbiati visita el pabellón Príncipe Felipe, donde espera el Casademont Zaragoza. El paso del frenesí de la Euroliga a la jornada dominical doméstica pone en alerta al aficionado azulgrana. La mera mención de la ACB manda al Baskonia un recordatorio de sus obligaciones domésticas, las mismas que no ha terminado de cumplir en las dos últimas campañas.

