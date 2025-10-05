El Baskonia y el recordatorio de las obligaciones domésticas

La Liga ACB arranca hoy para el Baskonia con un duelo a domicilio para cerrar su primera semana intensiva de la temporada 2025-26. El ... proyecto en pañales que quiere hacer crecer Paolo Galbiati visita el pabellón Príncipe Felipe, donde espera el Casademont Zaragoza. El paso del frenesí de la Euroliga a la jornada dominical doméstica pone en alerta al aficionado azulgrana. La mera mención de la ACB manda al Baskonia un recordatorio de sus obligaciones domésticas, las mismas que no ha terminado de cumplir en las dos últimas campañas.

Hace dos, faltó a la Copa del Rey y se quedó fuera de los play off por el título liguero después de cuarenta años. Un fracaso sin atenuantes. El pasado curso volvió a incurrir en la incomparecencia copera y sufrió para situarse en la zona de play off, escalón al que se subió a última hora para ser barrido por el Real Madrid en cuartos. Lluvia sobre piso ya encharcado para el club que es el tercero con más título ligueros, seis, en la era ACB. El mismo que ha peleado en hasta nueve play off finales por el título liguero y que cuenta con seis Copas y cuatro Supercopas ganadas.

La realidad es que el incremento de partidos, la dureza de la competición continental y la presencia en la ACB de una clase media cada vez mejor armada y más ambiciosa son factores que discuten la alcurnia histórica de la escuadra vitoriana. En términos presupuestarios, el Baskonia sigue por detrás de proyectos como el Real Madrid, Barcelona o Valencia Basket.

A partir de ahí, y dado el secretismo de las cifras económicas en el deporte de la canasta, cabe elucubrar que la entidad de Zurbano todavía mantiene un músculo económico un tanto superior al Unicaja y que sigue siendo más rico que proyectos en progresión como el Tenerife o Gran Canaria. Sin embargo, desde hace un tiempo se instaura la sensación de que, cuando toca duelo liguero en fin de semana, el Baskonia es un rival abordable al que se puede sorprender.

Un primer paso

Recuperar el terreno perdido en la ACB es, en teoría, un objetivo clave del Baskonia en la campaña que comenzó el pasado martes en el Buesa con la derrota ante el Olympiacos. Se trata de mantener la regularidad suficiente para no convertir en una película de suspense la clasificación copera y para lograr el mejor asiento para los cruces. El primer paso se da esta tarde en la cancha del Casademont Zaragoza.

El feudo aragonés ya fue una trampa mortal para los alaveses la pasada campaña. El equipo entonces comandado por Laso cedió con un ajustado 86-85 en la octava jornada que ya ponía a un precio carísimo el pase a la Copa del Rey. En aquel encuentro fue Bojan Dubljevic el gran verdugo azulgrana. El veterano interior montenegrino fue un coloso interior contra el que poco o nada pudieron hacer Donta Hall y Khalifa Diop. El poste balcánico, en su día la 'debilidad' de Juan Roig en el Valencia Basket, sigue siendo la gran referencia del conjunto zaragozano. Volverá a toparse con Diop y una batería atípica de 'cincos' móviles y un tanto livianos como Luka Samanic y Mamadi Diakite.

El guerrero sobrado de oficio y con un cuerpo capaz de desplazar cualquier 'peso' rival en la zona pone a prueba la particular estructura interior que maneja Paolo Galbiati. En las filas azulgranas, sigue de baja Rodions Kurucs y el preparador italiano deberá realizar un descarte entre sus tres extracomunitarios. El Casademont Zaragoza da por segura la ausencia de una de sus contrataciones estivales, el ala-pívot turco Sadik Emir Kabaca, y se encuentra pendiente de la situación física del escolta Erik Stevenson y el alero DJ Stephens.

El peso de los precedentes acompaña a un Baskonia que también busca un resultado positivo que permita abrir la cuenta de victorias de la 'era Galbiati' recién inaugurada. Las derrotas ante el Olympiacos en casa y a domicilio frente al Asvel han servido para constatar la lógica inmadurez de un grupo de jugadores con escasas horas de trabajo conjunto y que está obligado a convertirse en un equipo compacto sobre la marcha.

Es el ritmo infernal de un calendario que apenas concede ventanas de descanso o apeaderos para planificar entrenamientos. Se trata de crecer en la competición, la fórmula casi única en un panorama actual de sesión casi continua de partidos. En los dos encuentros resueltos con derrota, el Baskonia ha dejado los primeros trazos de un baloncesto extremo en el ritmo ofensivo, pero con mucho que mejorar en otros aspectos claves como la defensa y un rebote que causa desvelos a Galbiati. Después de dos jornadas continentales de Euroliga, el plantel azulgrana ha sido el equipo con media anotadora más alta (95,5), pero también muestra el ratio más elevado de puntos encajados (102). Será cuestión de encontrar la virtud en el término medio.