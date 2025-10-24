El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Andrade

El Baskonia rebaja las entradas a mitad de precio para la visita del Dubai el martes

El primer encuentro del conjunto emiratí en el Buesa Arena se podrá presenciar por tan solo siete euros

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:49

Comenta

Entradas al 50% en el Buesa Arena. El Baskonia ha lanzado una oferta para sus aficionados con la que ha colocado a mitad de precio los billetes para presenciar el partido del martes 28 de octubre a las 20:30 horas ante el Dubai Basketball. El conjunto emiratí, debutante en la Euroliga, está siendo uno de los equipos revelación en este inicio de curso y cuenta en sus filas con el exbaskonista Davis Bertans. El choque se podrá ver por tan solo 7 euros.

El club azulgrana busca de esta manera que no se resienta la afluencia al pabellón de Zurbano debido a los malos resultados y a la disputa de un encuentro en jornada laborable. En los tres choques disputados en Vitoria en lo que va de campaña continental, el Buesa Arena ha registrado una media de 8.600 espectadores, con presencia de al menos un centenar de aficionados desplazados de los equipos rivales.

El Baskonia no ha logrado coger la temperatura necesaria en el inicio de la Euroliga. Son seis derrotas en otros tantos partidos, especialmente sangrantes cuando ha jugado lejos de Vitoria. Por ello, desde el club se pretende fomentar la asistencia al pabellón de la afición azulgrana. Bajo su amparo, el conjunto de Galbiati mejora sus registros y ha logrado competir ante tres transatlánticos de la competición como Olympiacos, Panathinaikos y Partizan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  5. 5

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  6. 6

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  9. 9

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  10. 10

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia rebaja las entradas a mitad de precio para la visita del Dubai el martes

El Baskonia rebaja las entradas a mitad de precio para la visita del Dubai el martes