El Baskonia rebaja las entradas a mitad de precio para la visita del Dubai el martes El primer encuentro del conjunto emiratí en el Buesa Arena se podrá presenciar por tan solo siete euros

Iván Benito Viernes, 24 de octubre 2025, 11:49 Comenta Compartir

Entradas al 50% en el Buesa Arena. El Baskonia ha lanzado una oferta para sus aficionados con la que ha colocado a mitad de precio los billetes para presenciar el partido del martes 28 de octubre a las 20:30 horas ante el Dubai Basketball. El conjunto emiratí, debutante en la Euroliga, está siendo uno de los equipos revelación en este inicio de curso y cuenta en sus filas con el exbaskonista Davis Bertans. El choque se podrá ver por tan solo 7 euros.

El club azulgrana busca de esta manera que no se resienta la afluencia al pabellón de Zurbano debido a los malos resultados y a la disputa de un encuentro en jornada laborable. En los tres choques disputados en Vitoria en lo que va de campaña continental, el Buesa Arena ha registrado una media de 8.600 espectadores, con presencia de al menos un centenar de aficionados desplazados de los equipos rivales.

El Baskonia no ha logrado coger la temperatura necesaria en el inicio de la Euroliga. Son seis derrotas en otros tantos partidos, especialmente sangrantes cuando ha jugado lejos de Vitoria. Por ello, desde el club se pretende fomentar la asistencia al pabellón de la afición azulgrana. Bajo su amparo, el conjunto de Galbiati mejora sus registros y ha logrado competir ante tres transatlánticos de la competición como Olympiacos, Panathinaikos y Partizan.