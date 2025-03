El Baskonia quiere seguir en la pelea continental

Jon Aroca Miércoles, 26 de marzo 2025, 00:54 Comenta Compartir

El Baskonia entra en su último maratón de la temporada. Tres partidos en cinco días que definirán primero las opciones del plantel azulgrana en la Euroliga y, ya el fin de semana, su capacidad de remontada en la ACB. Pero lo primero es su doblete turco. El Efes y el Fenerbahce determinarán la práctica totalidad de las opciones vitorianas de amarrarse como sea al play in. Llegados a este punto, solo con cuatro jornadas por delante y con tres partidos de desventaja -trece victorias por las dieciséis del décimo clasificado-, la realidad le obliga a mirar al mismo tiempo a su rendimiento como a los favores que le puedan hacer otros equipos. No le queda otra que buscar la heroica sobre la cuerda floja.

«Sabemos que en Euroliga estamos en una situación difícil para entrar en el play-in. Prácticamente no podemos perder», sintetizó Laso en la previa. En realidad, una derrota hoy contra el Efes dejaría de facto al Baskonia sin opciones de alcanzar el play in. Pero el triunfo también tendría un premio extra porque le permitiría recortar distancias con dos rivales directos -y el propio Efes y el perdedor del duelo entre Real Madrid y Milán, también con dieciséis triunfos- y acechar el play in a dos victorias. No es el único incentivo. «A final de temporada todos los partidos cuentan un poco doble. Te estás jugando el partido y luego también el average puede ser importante en caso de triples empates», recordó Laso. Tras perder de cinco en la primera vuelta (84-86) el Baskonia también debe atender a ello.

Pero el hecho es que el Efes no parece presa fácil. Aunque esté en la tabla lejos de las expectativas por presupuesto y plantilla, el bloque estambulí vive un momento dulce. La llegada al banquillo de Luca Banchi por Tomislav Mijatovic a principios de enero no tuvo efecto inmediato, pero sí a lo largo de las últimas jornadas. No en vano, el Efes encadena cuatro triunfos; varios de ellos, con una arrolladora sensación de superioridad. El ejemplo más reciente, el de la pasada jornada en la pista del Partizan por 32 puntos (65-97). Una exhibición en el peor momento para el Baskonia. Laso lo sabe. «Viene en muy buena línea, jugando muy sólido. Además de los grandes jugadores que tienen la llegada de Dozier les da mucha rotación en el juego exterior. Creo que la llegada de Banchi también les ha hecho jugar con mucha más solidez», analizó el técnico. Aunque los exazulgranas Poirier y Beaubois son duda para el encuentro.

Tercer triunfo seguido

La línea a seguir es la de los dos últimos partidos, saldados con triunfos ante el Bayern y el Manresa. El club tiene en su mano encadenar tres triunfos por primera vez en toda la temporada. Algo a lo que, asegura Laso, no le ha dado vueltas durante la temporada. Pero sí que pidió dar continuidad a lo mostrado en esas victorias. «Hay un aspecto que considero clave y es que el equipo defensivamente está sólido. Creo que la defensa buena y completa es la que es capaz de responder a todo. Es un poco lo que debe ser nuestro ADN. Ofensivamente somos un equipo con talento que cuando es capaz de pasarse el balón, de encontrar al hombre mejor situado, de moverse y de correr en contraataque, crece», ilustró. La duda es si será capaz de hacerlo como visitante, donde encadena seis derrotas en la Euroliga. Su último triunfo fue en diciembre contra el Maccabi.

4 triunfos encadena el equipo turco en la Euroliga. El último, tras arrollar al Partizan (65-97)

Laso podrá contar con todos salvo el lesionado Kamar Baldwin. Aunque sí que ajustó plazos a la recuperación de su fractura en un dedo de la mano derecha. «Le quedan mínimo dos o tres semanas. Va bien», detalló. Los focos de la duda se posan en Donta Hall, que abandonó prematuramente el partido ante el Manresa por un fuerte golpe. Viajó con el equipo. «Espero no tener ningún problema, pero evidentemente que Donta recibió un golpe el sábado. Ayer (por el lunes) se entrenó más suave, pero también confiamos en que pueda recuperarse».