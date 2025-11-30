El Baskonia de Pablo Laso costó 11,3 millones de euros

El Baskonia elevó un 33% su gasto en la plantilla deportiva de la pasada temporada 2024-25, la misma que comandó Pablo Laso desde el ... banquillo y que concluyó con una escasa cosecha de resultados. La inversión en jugadores y cuerpo técnico ascendió a 11,3 millones de euros, casi 3 millones más que durante el curso anterior, que había sido de 8,5 millones. Son datos que se incluyen en las cuentas anuales y en el informe de gestión del ejercicio 2024-25 a los que ha tenido acceso EL CORREO y que la entidad azulgrana presentará a aprobación en su junta de accionistas del próximo 18 de diciembre en el Buesa Arena.

Sobre el parqué, la importante inyección económica tuvo como retorno la ausencia del plantel vitoriano de la Copa del Rey, un decimocuarto puesto final en la Euroliga y la eliminación en el play off de cuartos de la Liga ACB ante el Real Madrid tras un 2-0. En lo económico, el balance final arrojó un resultado negativo de 336.575 euros. Números rojos que se contraponen al superávit de 121.737 euros de la temporada 2023-24.

El gasto en plantilla deportiva de la temporada anterior supuso un tope dentro de las inversiones registradas en la última década, según revela la documentación financiera azulgrana de cada campaña. Eso sí, también queda demostrado que el dinero ayuda, pero no garantiza resultados. Por ejemplo, el Baskonia llegó a su última Final Four, Berlín 2016, con Velimir Perasovic a los mandos y un gasto en plantilla de 6,5 millones.

El técnico croata sustituiría a Pedro Martínez recién comenzada la campaña 2018-19, con un plantel cuyo valor ascendía a 10 millones de euros. El último título de Liga ACB, logrado un año después en la burbuja de Valencia en plena pandemia, pasó a las vitrinas azulgranas tras una inversión en plantilla deportiva de 9,3 millones. Si bien no hay datos respecto a la plantilla que este curso maneja Paolo Galbiati, todo apunta a que el gasto podría seguir en progresión ascendente.

El informe de gestión redactado por la entidad azulgrana destaca que los ingresos de explotación ascendieron a 17,9 millones de euros, con un sustancial incremento del 25% respecto a la campaña anterior. En este aspecto, afloran los resultados positivos para las arcas de la entidad azulgrana a la hora de ejercer como gestora de un club de fútbol como el Deportivo Alavés. El denominado 'managent fee', la tarifa que aplica el Baskonia por dirigir el timón albiazul, ascendió el pasado curso a 5 millones de euros, dos más que el anterior ejercicio.

Se trata del tributo en concepto de dirección de club y que se calcula sobre el 4% del presupuesto anual de ingresos del Alavés. Además, también se contabiliza un beneficio destacable de 3,1 millones de euros obtenido de la venta de parte de la propiedad de la ciudad deportiva azulgrana a Ondare DA, sociedad limitada de raíz alavesista e incluida dentro de la compleja estructura societaria del grupo Baskonia-Alavés.

La tendencia al alza, con mayores o menores variaciones, se mantuvo tanto en la recaudación por venta de abonos y entradas en taquillas (3,2 millones), ingresos por retransmisión televisiva (2,9 millones) así como el apartado de comercialización y publicidad (6,5 millones). Además, la venta de jugadores sigue siendo un factor de peso para equilibrar cuentas. Si bien el ejercicio acostumbra a cerrar cada 30 de junio, el Baskonia registra en las cuentas de la pasada campaña un beneficio de 1,6 millones, generado por los traspasos de Nikos Rogkavopoulos al Panathinaikos y de Donta Hall al Olympiacos, que se produjeron ya avanzado el mes de julio.

Al otro lado de la balanza, el Baskonia debe asumir un millón de euros en el capítulo de pérdidas. Es la corrección necesaria respecto al cierre del litigio con Luca Vildoza, contabilizado en el anterior ejercicio con un ingreso de dos millones de euros a pesar de que tanto los tribunales de lo Social de Vitoria como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la apelación resuelta en noviembre del año pasado, habían rebajado a la mitad la indemnización reclamada por la entidad de Zurbano. Según explica el club azulgrana en su memoria contable, la sentencia no adquirió firmeza hasta el pasado 13 de marzo después de que no se hubieran presentado más recursos. Se trata de un reajuste que precipita el déficit final en la cuenta de pérdidas y ganancias.