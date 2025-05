El Baskonia, obligado a un salto mayúsculo El club vitoriano arrancará la carrera de los play off desde una octava plaza que no ocupaba desde la lejana campaña 1995-96

Sentirse equipo de play off devuelve al Baskonia cierta dosis de autoestima después de su dolorosa ausencia de la pasada temporada. El octavo puesto en ... la fase regular es propiedad azulgrana pase lo que pase el viernes en la cancha del Coruña. Es el escalón más bajo desde donde tendrá que afrontar un complicadísimo salto hacia el título liguero. No es la posición habitual de los vitorianos en la parrilla de salida en los últimos tiempos. Hay que remontarse hasta la lejana campaña 1995-96 para contemplar a un Taugrés que iniciaba los play off desde la octava plaza a la conclusión de la temporada regular.

El dato 59-76 es el triunfo del Baskonia ante el Valencia que cerraba la serie de cuartos en los play off de la campaña 2021-22. Es la última victoria azulgrana en las eliminatoria por el título liguero, registrada en la Fonteta el 30 de mayo de 2022. Eran otros tiempos y otras exigencias. Aquel plantel azulgrana dirigido por Manel Comas llegaba a los cruces con los deberes hechos después de haber ganado el título de la Recopa y asegurarse una plaza en competiciones europeas para la siguiente campaña. El cuadro le asignó un emparejamiento con el Barcelona, entonces intocable bajo la batuta de Aíto García Reneses y el potencial desbordante de Ferrán Martínez, Karnisovas, Montero, Andrés Jiménez, Godfread y Middleton. Aquel Taugrés triunfal se recita de carrerilla, con Perasovic, Green, Nicola, Millera, Reyes. Sobin, Carlos Cazorla y Ramón Rivas. Tocaba cerrar el ejercicio con buen sabor de boca y el Baskonia para nada se entregó al gigante culé. Es más, en una serie de cuartos al mejor de tres, golpeó primero para alcanzar un triunfo histórico, la primera victoria de la historia baskonista en el Palau blaugrana (90-94). En el curso 1995-96 Octavo en fase regular, el Taugrés de Comas inició los cuartos en el Palau con un triunfo histórico Las opciones de eliminar al Barça se difuminaron después de desaprovechar la 'bola de partido' en el segundo choque jugado en el pabellón Araba, donde los vitorianos cayeron por un ajustado 92-98 tras otro episodio heroico de resistencia. «¡Aquí no se achanta nadie!», clamó Comas tras la derrota, ya con la vista puesta de nuevo en el Palau. Quedaba la 'final', un tercer asalto a todo o nada, que es donde tiende a reinstaurarse la lógica. El equipo vitoriano soportó la versión más encarnizada del Barça hasta el minuto 27, cuando Ramón Rivas cometió su cuarta falta personal. El duelo concluyó con derrota alavesa, un 83-57 doloroso y frustrante. Con Neven Spahija La última vez que los vitorianos alcanzaron las semifinales fue en la campaña 2021-22 Aquel lejano precedente da para todo tipo de lecturas, aunque en esta ocasión el Baskonia alcanzará los play off con mucho por demostrar. Eso sí, las perspectivas que lo sitúan como víctima en el cruce de cuartos son similares a las que afrontaba aquel equipo de Manel Comas. El Real Madrid puede mostrar una versión más abordable esta temporada, pero también acumula 26 victorias consecutivas en Liga ACB, donde permanece imbatido en su cancha desde el inicio de curso. Es la carta de presentación que muestra el equipo de Chus Mateo y que tendrá que hacer trizas el Baskonia si quiere sobrevivir en unos play off ACB que se convierten en un examen para mejorar la nota de una temporada hasta el momento insustancial en resultados y juego. El formato corto presiona al equipo con ventaja de campo, en este caso el madridista, pero al aspirante también le obliga la continuidad en el esfuerzo. No basta con una heroicidad en el primer asalto. Se trata de ser constante para rematar en el segundo o, si se da un tercero, repetir una pirueta mortal en cancha ajena. La realidad es que este Baskonia no incluye entre sus rasgos de carácter la virtud de encadenar sacrificios de manera continuada. Deberá hacerlo si quiere dejar huella en los play off que arrancan la próxima semana. Irregularidad El equipo azulgrana volverá a los play off ACB, donde las trampas de la irregularidad le han mordido los tobillos en las últimas campañas. En los últimos cinco años, se reseña la incomparecencia de la campaña pasada y el insólito atajo hacia el título liguero del curso 2019-2020, en el que la pandemia del coronavirus forzó la clausura de la competición y obligó a orquestar la 'burbuja' de Valencia en la que los vitorianos se proclamaron campeones. Con Joan Peñarroya al mando, el Baskonia también malogró una brillante fase regular en la que quedó segundo con una derrota en cuartos a manos del Joventut (0-2) en la temporada 2022-23. Un chasco similar se registró dos campañas antes, con Velimir Perasovic en el banquillo y un tropiezo sonado en la primera eliminatoria frente al Casademont Zaragoza (0-2). El pase a semifinales más reciente se produjo en el ejercicio 2021-22 con Neven Spahija al mando. El croata fue capaz de llevar al Baskonia al triunfo ante el Valencia Basket en cuartos (2-1) para después ceder ante el Real Madrid (3-0).

