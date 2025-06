El Baskonia, obligado a pelear con todos los elementos en contra Los azulgranas quieren rebatir los números y precedentes que no les dan opción de salir vivos en la serie de cuartos que arranca hoy en la cancha del Madrid

Carlos Pérez de Arrilucea Martes, 3 de junio 2025, 01:26 Comenta Compartir

Si hubiera que fiarse de los números y los precedentes, más le valdría al Baskonia entregar las armas y poner rumbo a las vacaciones antes ... de arrancar hoy la serie de cuartos en la cancha del Real Madrid. No sucederá, porque también la historia enseña de qué manera puede rebelarse la entidad de Zurbano ante un destino que le asigna de antemano el papel de víctima. El choque que le espera esta tarde en el Movistar Arena madrileño es de esos que permiten calibrar de qué pasta está hecho el conjunto azulgrana. El equipo de Laso tiene que pelear no solo contra un Real Madrid al que solo ha ganado en uno de los cuatro choques disputados esta temporada. También choca contra los pronósticos que, de forma mayoritaria, designan como favoritos a los blancos y contra esa marea de números y estadísticas que no dan un duro por que los vitorianos salgan vivos de cuartos.

«Es el momento en el que todo el mundo tiene que dar un poco más. Lo veo así, lo pienso así, lo siento así y es lo que intento transmitir a los jugadores», aseguró ayer el técnico vitoriano antes de partir hacia Madrid. Poco dado a los pronósticos, el preparador azulgrana recordó que contra un rival como el madridista «vamos a tener que hacer todo muy bien si queremos tener opciones». En cualquier caso, insistió en apelar a la «ambición personal» de sus jugadores para afrontar con garantías una serie en la que los favoritismos caen del lado blanco. «Estamos en los play off y sabemos que ahora tenemos que dar el máximo. Debemos tener la ambición necesaria y estar preparados frente a todo». En busca del carácter El equipo vitoriano lucha a contracorriente, como en tantas ocasiones se ha sabido mover en el pasado Ese 'todo' se puede despiezar en un amasijo de datos y circunstancias que harían las delicias de cualquier pesimista. El Real Madrid muestra en su carta de presentación una racha de 22 triunfos consecutivos en la Liga ACB, con una segunda vuelta entera sin permitirse un descuido. También luce un candado gigantesco en las puertas de su cancha, donde acumula 26 partidos ganados de carrerilla. ¿Más madera par la hoguera en la que puede arder el Baskonia? El equipo de Chus Mateo le supera en aspectos estadísticos como los puntos encajados, rebotes totales, recuperaciones de balón y valoración. Al menos, el cuadro vitoriano tiene mejor media anotadora; 89 puntos por encuentro frente a los 87,3 de los blancos. Pablo Laso «Es el momento en el que todo el mundo tiene que dar un poco más. Es lo que trato de transmitir a los jugadores» Los números pueden cimentar el escepticismo y las sensaciones hablan de que este Real Madrid, quizás más terrenal que en anteriores cursos, muestra un baloncesto más firme y regular que un Baskonia de personalidad inconstante hasta la fecha. Sin embargo, la atmósfera de los play off puede revelar facetas menos conocidas y alumbrar sorpresas. Y más en una serie corta. El Real Madrid parece tenerlo todo para ganar. Incluso la ventaja de campo, ya puestos. Con todo en contra, como en tantas ocasiones se ha sabido mover el Baskonia. Vuelve Samanic De cara al primer encuentro del cruce, el técnico azulgrana podrá contar con Luka Samanic, ya recuperado de un virus. El Baskonia peleará contra un contrincante «con muchísima capacidad de anotación, buenos tiradores y que juega muy bien en cancha abierta». ¿Le podría venir bien al plantel alavés un choque a marcador bajo? Laso conoce bien la capacidad de adaptación de un rival con mucho y muy bueno donde elegir. «Lo importante es ser capaces de leer cualquier tipo de partido, sabiendo que el Madrid se ha sabido mover en cualquier tipo de registro», remarca. La lucha en los play off coloca al Baskonia en el camino hacia el que podría ser su quinto título liguero. El primer escollo es de cuidado, Laso admite que «somos conscientes de la dificultad» pero destaca «la ilusión» que transmite su plantilla «porque sabemos que hemos podido competir muy bien contra ellos durante la temporada». «Tenemos que hacer nuestro mejor baloncesto si queremos conseguir algo».

