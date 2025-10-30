El Baskonia se multiplica a ritmo desigual

Para un enfermo cualquier paso adelante es motivo de optimismo. El Baskonia necesitaba como fuera estrenar su casillero en la Euroliga y lo hizo frente ... al Dubái en otro encuentro irregular y que a punto estuvo de dejarle de nuevo noqueado en un tramo final que sembró el pánico en la grada del Buesa Arena. Pero la historia salió bien y el equipo de Galbiati ya sabe lo que es ganar en la máxima competición continental. Ese equipo aún sigue en palpable proceso de construcción, con notables fisuras y sensibles inestabilidades en su juego, pero también logra encontrar poco a poco bazas de confianza.

El Baskonia se multiplica poco a poco. No era tarea fácil dados los golpes que ha encontrado la planificación deportiva azulgrana en las últimas semanas. A las lesiones de Howard y Forrest, a los que aún les resta para volver a competir, se sumó la inesperada marcha de Luka Samanic hace una semana. Pero también con un movimiento sobre la marcha el equipo de Galbiati ha logrado cierta estabilidad. Porque Kobi Simmons ha caído de pie. Sin necesidad de adaptación ni pretemporada, el base estadounidense ha tomado los mandos del equipo.

El hecho de que llegase hace apenas unos días, sin la losa del mal inicio, le ha permitido liberarse de esos nubarrones mentales. Lo ha hecho con madera de líder. «Escucha mucho y habla con sus compañeros», valoró el técnico sobre él tras el triunfo ante el bloque emiratí. No es poco para un jugador llamado a llevar la manija del equipo mientras se prolongue la baja de Forrest.

Secundarios Ni Nowell ni Villar han logrado reforzar su rol en la rotación tras las lesiones de Forrest y Howard

Simmons ya es el '1' del Baskonia. Tras sus diecisiete puntos en Murcia anotó dieciséis contra el Dubái a los que sumó cinco asistencias. Con casi 23 minutos sobre el parqué del Buesa Arena fue el quinto baskonista más utilizado de la rotación. Su presencia, eso sí, multiplicó la de los otros dos bases puros de la plantilla. Villar jugó algo más de nueve minutos y Nowell apenas superó los seis. Mientras el joven catalán se mantiene en un constante rol secundario, más entregado en defensa que en una producción ofensiva muy limitada, el estadounidense se ha visto relegado tras su prometedor estreno. Mucho más penalizado por sus problemas en el cuerpo a cuerpo y la dirección que beneficiado por su agilidad a la hora de recuperar, Nowell vive atrapado en un dilema. De momento mantiene hueco en la rotación, pero el regreso de Forrest pondrá en seria duda su encaje. Su condición de extracomunitario tampoco ayuda.

Diferente es la situación de Spagnolo. El escolta italiano sí que ha conseguido aprovechar la falta de dos exteriores con galones para aumentar su cuota de minutos. Frente al conjunto emiratí superó los veintiséis con una carta estadística completa: ocho puntos, seis rebotes y cinco asistencias para un partido algo irregular, pero en el que se mantuvo como una alternativa valiosa para su compatriota. Aún busca la estabilidad a caballo entre el rol de '2' y sus obligaciones ante la falta de alternativas como director de juego. Pero desde ese escenario logra sumar con la energía que necesita un plantel aún en busca de varios pilares.

Eso sucede, sobre todo, en un juego interior cuyas carencias son las que más alarmas encienden. El partido ante el Dubái volvió a resultar pobre para la pareja Diop-Diakité. De la buena entrada en el encuentro de ambos –sobre todo del poste senegalés–, en unos minutos en los que dieron empaque a la pintura a largos tramos de serias lagunas.

26 Minutos Tiempo que jugó Spagnolo ante el Dubái, tercero más utilizado.

Tampoco ayudó un mal partido de Kurucs, utilizado en apenas seis minutos y mermado por las faltas. Tras un verano inusual por la lesión, aún busca el ritmo para un calendario que no para. Los detalles positivos fueron de un Frisch que ganó protagonismo, aunque necesite ganar confianza en el tiro.

Mientras, el Baskonia cabalga a lomos de un implacable Cabarrot y los buenos minutos que aporta otra baza irregular como Diallo. Con ellos como pilares deberá ir consolidando el resto de piezas para recibir mañana al Anadolu Efes (20.30 horas) y medirse también en casa el domingo al Tenerife (19.00 horas). Con victorias todo encaja mejor, pero Galbiati necesita multiplicar a su plantilla con aun más soltura.