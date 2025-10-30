El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Spagnolo realiza una bandeja ante la oposición de un defensa del Dubái. Blanca Castillo

El Baskonia se multiplica a ritmo desigual

El bloque azulgrana logra ampliar su abanico con perfiles como Simmons, pero también sufre para conectar a varios jugadores

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:29

Para un enfermo cualquier paso adelante es motivo de optimismo. El Baskonia necesitaba como fuera estrenar su casillero en la Euroliga y lo hizo frente ... al Dubái en otro encuentro irregular y que a punto estuvo de dejarle de nuevo noqueado en un tramo final que sembró el pánico en la grada del Buesa Arena. Pero la historia salió bien y el equipo de Galbiati ya sabe lo que es ganar en la máxima competición continental. Ese equipo aún sigue en palpable proceso de construcción, con notables fisuras y sensibles inestabilidades en su juego, pero también logra encontrar poco a poco bazas de confianza.

elcorreo El Baskonia se multiplica a ritmo desigual

El Baskonia se multiplica a ritmo desigual