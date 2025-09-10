El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente EE UU acusa a España de «alentar a los terroristas» de Hamás por las medidas contra Israel

El Baskonia incide en que no se expulsará a los clubes hebreos de la Euroliga sin un «input» mundial

El director deportivo del club azulgrana se alinea con la competición europea para responder a la reclamación del diputado general de Álava de apartar a Maccabi y Hapoel Tel Aviv

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:02

El Baskonia ha salido al paso este miércoles de la condena que hizo ayer del diputado general de Álava, Ramiro González, contra la participación del ... Maccabi y el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga. Mientras González reclamaba excluir a los clubes hebreos de la competición, el director deportivo azulgrana, Félix Fernández, ha dejado claro que la postura del club está alineada con la posición de la Euroliga, que «permite que estos equipos jueguen». En este punto, ha apostillado que el Maccabi «es además accionista».

