Laso: «Es muy frustrante trabajar toda la semana cosas que no hemos sido capaces de hacer»

Jon Aroca Sábado, 10 de mayo 2025, 19:41 | Actualizado 19:48h.

Pablo Laso no elevó el tono, pero fue elocuente tras una nueva dura derrota de su Baskonia. «El partido es muy sencillo de explicar ... si lo miramos solo por las estadísticas. Con estos registros es muy difícil que puedas competir. Esto explica el partido a nivel numérico, pero para mí ha sido muy frustrante trabajar toda la semana cosas que no hemos sido capaces de hacer ni ofensiva ni defensivamente. No hemos estado concentrados al nivel que pedía el partido», resumió el técnico tras el choque.

Una variedad de factores, empezando por las estadísticas. «Debo guiarme por lo que hace el equipo, no solo por los números, aunque son claros. Nuestro porcentaje de tres y de tiro libre nos ha restado mucho», recalcó el vitoriano. Pero también algo que va más allá de la mera cuestión baloncestística. «Creo que para ganar este partido necesitas tener el nivel de concentración muy alto», resumió. Noticia relacionada Otro chasco gigantesco del Baskonia, que se entrega ante el Joventut Ahí entra también el pésimo inicio de partido, con un parcial que permitió pronto al Joventut superar los diez puntos de ventaja. «La puesta en escena ha sido mejor la del Joventut y eso ha sido clave. La sensación es que ellos iban a una marcha más», explicó el entrenador azulgrana. Así, con la «obligación» de pensar el porqué de ese mal arranque si quiere que no se le escape la carrera por el título. «Si queremos jugar el play off tenemos que jugar a un nivel mucho más alto», recalcó. También entró en individualidades. Aunque jugar sin Rogkavopoulos y Baldwin «es difícil» no quiso escudarse en eso para reconocer un pobre nivel general. «No suele salvar a jugadores por números porque no creo que sea justo. Tadas ha podido estar mejor. Si fuera por los números diría Samanic, Forrest… pero soy más de saber los jugadores capaces de aportar al equipo. Creo que Sander (Raieste) ha sido nuestro mejor jugador, aunque ha cometido errores muy infantiles», expuso.

