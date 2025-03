Laso: «Ha sido un ejercicio de mantenernos concentrados»

Jon Aroca Jueves, 6 de marzo 2025, 23:30 | Actualizado 23:59h. Comenta Compartir

Pablo Laso tuvo clara la clave del triunfo del Baskonia este jueves contra el Zalgiris. «Sabíamos que era muy importante mantener la cabeza fría. Era clave no tener desconexiones. Ha sido un ejercicio de mantenernos concentrados. Era muy importante entender que no iba a ser un partido bonito. Que iba a ser un partido de pico y pala. Todos los jugadores han sido capaces de entender que la situación era así», resumió el técnico vitoriano tras el encuentro.

El perfil del rival marcaba el juego. «El guion del partido ha sido el que esperábamos. El Zalgiris es un equipo muy duro, muy agresivo y con gente muy grande. Es la mejor defensa de la Euroliga», recordó. Ahí, en la protección de su aro, vio bien a su equipo. «Atrás hemos estado muy bien. Los dos equipos estábamos obligados a mantener la tensión defensiva, porque mantenerla te iba a permitir estar metido en el partido. El equipo tiene que ser capaz de jugar en cualquier registro», analizó.

También valoró las opciones de su Baskonia en el tramo final de la Euroliga. «Quiero ser ambicioso. Acabar bien sería poder entrar en el play in o el play off. Para el play in significaría ganar mínimo cinco de los seis partidos que quedan. Pero lo primero que tenemos que hacer es ganar el jueves en Berlín».

«Una posesión» de Trinchieri

Andrea Trinchieri no quiso reprochar nada a sus jugadores pese a la derrota. «Hemos jugado el mejor partido posible y hemos construido una gran oportunidad para ganar. Nos ha faltado una posesión. Puede ser el tiro de Howard que ha entrado o nuestro último tiro, con nuestro mejor tirador, que no ha entrado», resumió tras el choque el técnico del Zalgiris. También explicó cómo planteó la última jugada. «Los rivales eran todos del mismo tamaño, así que he pensado en algún jugador que pudiera tirar por encima de la defensa. También que pudiera ir al rebote ofensivo», expuso.