Laso: «No he hecho cálculos de lo que necesitamos para el play off, pero veo una mejora general del equipo»

El Baskonia vuelve al ruedo. Tras dos semanas de obligado parón fruto de la dolorosa ausencia de la Copa del Rey y la ventana ... FIBA, el plantel vitoriano regresa este viernes a la competición con un exigente encuentro en casa del Partizan. Un choque de máxima dificultad a juicio del técnico vitoriano, Pablo Laso. «Si no es la más caliente, es una de las canchas más exigentes. Es un equipo muy atlético que ha ido a más. Esperamos un partido muy difícil», ha analizado este jueves en la previa.

La sanción que reducirá en un 20% el aforo del Belgrade Arena puede reducir el impacto de la grada, pero Laso cree que su escuadra sabe adaptarse bien a escenarios calientes. «Es verdad que la afición aprieta mucho y que el equipo tiene muchísimo nivel. Debemos demostrar que nuestro equipo es bastante resiliente a esas cosas. No tengo esa preocupación. Pero es un equipo temible», ha explicado.

El técnico ve a un nivel creciente a la plantilla dirigida por Zeljko Obradovic. Un bloque que es octavo con catorce triunfos, tres puntos más que un bloque vitoriano necesitado de victorias para acercarse al play off. El Milán es el que marca la línea con esas mismos catorce triunfos. «No he hecho un cálculo de lo que necesitamos para jugar el play off, lo importante es que el equipo haya ido creciendo. Veo una mejora general», ha desgranado Laso.

«Hemos podido entrenar y descansar»

También ha analizado el efecto del parón sobre su plantilla. Aunque ha sido algo descafeinado por las ausencias de varios jugadores llamados por sus selecciones, ha permitido al vitoriano gozar de mucho más tiempo para entrenar. «El equipo ha trabajado bien estas dos semanas. Hemos podido entrenar y descansar. Más que nuevas cosas era recordar las cosas que quiero ir implantando. Al equipo le veo bien», ha explicado. Aunque queda por ver cómo responde su equipo tras el parón. «Siempre es un poco incógnita lo que te vas a encontrar. Para los entrenadores esto es complicado», ha expuesto.

De la misma forma, ha informado sobre la situación de un Kamar Baldwin que se perderá los dos partidos de esta semana por una lesión en el pie que se produjo durante su concentración con Georgia. «Esta semana, no. Tiene una microrrotura en el pie. No sé cuándo va a estar bien. Pero somos positivos», ha detallado el técnico vitoriano. Raieste, con molestias, sí cree que estará disponible. «Con Sander soy bastante optimista. Hoy ha entrenador y creo que va a poder jugar normal».