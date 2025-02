La Copa del Rey arranca este jueves en Gran Canaria con el primer turno de cuartos de final y el Baskonia no está. La ausencia duele a cualquier aficionado azulgrana y también a Mirza Teletovic, que mantiene frescos en su mente los recuerdos y sensaciones ... del último título copero azulgrana en la edición de Madrid 2009, donde fue MVP tras una final electrizante ganada al Unicaja de Aíto García Reneses. A sus 39 años, el exjugador bosnio mantiene un vínculo emocional fortísimo con los colores azulgranas, los mismos que defendió durante seis temporadas. No hace tanto que se retiró, en 2018, pero observa un abismo entre el carácter del jugador actual y aquel grupo de guerreros del que formó parte entre 2006 y 2012. La brecha también la constata en el actual plantel que dirige Pablo Laso. «El Baskonia tiene jugadores de calidad, pero hay que querer más a Vitoria y al equipo», alecciona.

– Llega febrero y es tiempo de copas en toda Europa. ¿Le duele no ver al Baskonia en la Copa del Rey?

– El Baskonia es el equipo al que más quiero. Entiendo que ha llegado Pablo Laso como nuevo entrenador, que hay muchos jugadores nuevos y que cuesta encontrar la química. Hay muchos partidos, no hay tiempo para prepararlos. Cuesta un poco que salga el 'carácter Baskonia'. Creo que el Baskonia debería estar siempre en la Copa del Rey y nunca por debajo del tercer puesto en la Liga ACB.

– ¿Qué le transmite el equipo que dirige Laso?

– Hay jugadores con calidad, pero yo creo que hay que querer más a Vitoria y al equipo. No sé cómo explicarlo. Cuando perdía con el Baskonia, me dolía mucho. Me daba igual el dinero. Con esa camiseta representaba a una ciudad y al País Vasco, quería devolver a la gente que venía al Buesa y los que trabajan en el club lo que habían hecho por mí. Mi sensación es que necesitaba ganar, no era ir y a ver qué pasa. Ahora los jugadores sienten diferente. No digo que no los haya que tengan un sentimiento similar, pero los tiempos han cambiado.

– Pocos como usted saben lo que se siente cuando se ejerce de especialista triplista y los triples no entran. ¿Qué le recomendaría a Markus Howard, que vive esta temporada esa situación?

– Lo que me decía Dusko cuando no me entraban los tiros. Me decía que le daba igual que metiera o no mis tiros, que podía hacer más en la cancha: defender, hacer tapones, ayudar a que otros compañeros anotaran y aportar toda la energía posible. Era cuestión de darlo todo y salir de la cancha medio muerto ganaras o perdieras. El tiro es así, hay días que metes y otros no. Markus Howard es muy buen jugador. Atraviesa un momento en el que no entran sus tiros, pero llegará su momento.

– ¿En qué jugador se reconoce de la actual plantilla? ¿Quizás en Tadas Sedekerskis?

– Sí. Tadas lo ha aprendido todo en el Baskonia, está en Vitoria desde muy joven. Estuvo con Dusko y ha vivido muchas cosas. Cuando yo era capitán también me resultaba difícil transmitir a otros jugadores nuevos que vienen cómo deben ser, qué significa competir con este club. Especialmente, cuando algunos ven esto como un trabajo y no como su casa. No solo pasa en el Baskonia, sucede en gran parte de los equipos de la Euroliga.

– ¿Ha notado un cambio en la mentalidad de los jugadores respecto a su época?

–Sí, muchísimo. Se les da mucho a los jugadores y creo que no lo devuelven como deberían. Veo mucho baloncesto, desde la Liga ACB, la NBA o la Liga Adriática, y noto que los jugadores no escuchan demasiado a los entrenadores. Tú les dices algo y ellos siguen haciendo lo suyo. Cuando yo estaba en el Baskonia, al principio me metía en una esquina y esperaba a tirar un triple cuando me sacara al balón Splitter o Scola. Ese era mi rol. Ahora, nadie es paciente. Nosotros podíamos estar varios años, gente como Tiago, Calderón, Scola o Prigioni. Para todos, lo primordial era ganar. Luego pensábamos en otros retos o yo qué sé. Entiendo que ahora vivimos tiempos diferentes y hay una manera distinta de manejar equipos.

– ¿Qué es lo que más recuerda de aquella Copa del Rey que ganó el Baskonia en 2009 y en la que usted fue MVP?

– Fue una pelea. La de Pete Mickeal, Rakocevic... La de todos. Aquello no tenía nada que ver con la táctica, la técnica o la calidad. El que peleara más se llevaría el título. Era como una riña en la calle. La final se resuelve con un tapón de Pete Mickeal, una acción defensiva. Aquel Baskonia siempre ganaba desde la defensa. Había mucho talento, pero todos nos sacrificábamos atrás. Era un equipo irrepetible. Rakocevic podía meter 30 puntos, pero siempre buscaba alguien con quien pelear, provocando a los rivales. Yo creo que aquello no va a volver, no se va a repetir. La final fue durísima y muchos teníamos problemas físicos. Pero se jugó. Nos daba igual lo que nos pasara, porque queríamos ganar a los mejores.

– La próxima Final Four de la Euroliga se jugará en Abu Dhabi y se habla del posible desembarco de la NBA en Europa. ¿Qué va a ser del baloncesto a este lado del Atlántico?

–Creo que en los próximos dos o tres años vamos a ver un cambio. Pero no sabemos por dónde saldrá el experimento. Es cómo entrar en un laboratorio y no saber qué va a pasar.

– ¿Cómo ve el futuro del Baskonia en este panorama de indefinición?

– Creo que Pablo Laso deberá quedarse un poco más de tiempo y tratar de que más jugadores alarguen en lo posible su estancia en Vitoria durante un período más largo. Pero sobre todo, nunca hay que olvidarse de los jugadores jóvenes. Hay que cuidarlos.

– Pero Savkov o Ndiaye dan el ejemplo de lo difícil que resulta para los más jóvenes abrirse paso en el Baskonia.

– Cuando llegué a Vitoria había cinco o seis jugadores con mucha experiencia y luego estaban los jóvenes. Así competíamos y ganábamos. Luego, había jugadores como Luis Scola que me explicaban todo: dónde estaba, cómo había que entrenar o cómo actuar fuera de la cancha. Prigioni era como un mentor, alguien que te enseñaba a ser jugador. Luego, los entrenadores dependen de ganar. Si no lo hacen, lo quitan. En cualquier caso, creo que es fundamental para el Baskonia que genere sus propios jugadores.