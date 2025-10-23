El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Moneke celebra una canasta durante un duelo de la presente temporada con el Estrella Roja. Euroliga

El Baskonia se interna en la guarida de Moneke

El plantel vitoriano, que confía en recuperar a Kurucs y dar minutos a Simmons, persigue su primer triunfo europeo en casa del Estrella Roja

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:41

Comenta

El Baskonia encara la sexta jornada de la Euroliga inédito en victorias, sin los lesionados Trent Forrest y Markus Howard ni Luka Samanic y con ... la necesidad de abrir de una vez su cuenta de triunfos. Visita hoy la cancha del Estrella Roja con su nueva incorporación –Kobi Simmons– al timón y preparada para el estreno. «Es un gran penetrador, un creador de juego y jugador de 'pick and roll'», definió ayer Paolo Galbiati antes del último entrenamiento en el Bakh previo al viaje a Belgrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  6. 6 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe
  9. 9

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  10. 10

    Malestar en las empresas por las dudas y los costes de la atención obligatoria en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia se interna en la guarida de Moneke

El Baskonia se interna en la guarida de Moneke