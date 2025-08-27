El Baskonia de Galbiati arranca la pretemporada con ocho canteranos

El Baskonia 2025-26 ya está en marcha. Los azulgranas pasan este miércoles los reconocimientos médicos del arranque de la pretemporada, antes de que los ... entrenamientos comiencen el próximo lunes 1 de septiembre. Paolo Galbiati toma los mandos de una fase de preparación en la que no estarán de inicio Tadas Sedekerskis, Matteo Spagnolo y Timothé Luwawu-Cabarrot, que disputarán el Eurobasket con Lituania, Italia y Francia. Tampoco estará Rodions Kurucs, operado de su lesión en la fascia plantar del pie izquierdo y ya en pleno proceso de recuperación en Vitoria.

La plantilla para esta pretemporada de los azulgranas se reforzará con ocho canteranos. Stefan Joksimovic, Mate Khatiashvili, Chiek Tidiane, Juom Maker Bol y Pedro Souza, jugadores del Tercera FEB del Baskonia, y Joseba Querejeta, Vit Hrabar e Iñigo Royo, que estarán cedidos en el Clavijo de Segunda FEB, trabajarán a las órdenes del entrenador italiano. Luka Samanic, Khalifa Diop, Trent Forrest y Markus Howard, supervivientes del curso pasado, sudarán en estas primeras semanas de preparación junto a los nuevos fichajes Rafa Villar, Clément Frisch, Mamadi Diakite y Hamidou Diallo.

Un periodo en el que el Baskonia profundizará en el baloncesto dinámico y enérgico que quiere aplicar Galbiati, que apostará por la polivalencia de sus hombres. «Queremos que los jugadores estén en la mejor forma posible, sobre todo teniendo en cuenta el estilo de rotación acelerada que quiero implementar», avisó el entrenador. Para ello trabajarán en el Bakh y disputarán cinco amistosos (Guipuzkoa Basket, San Pablo Burgos, Valencia Basket, Trieste y Bilbao Basket) antes de empezar la temporada el 30 de septiembre en el Buesa Arena frente a Olympiacos.