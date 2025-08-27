El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati toma los mandos del Baskonia.

El Baskonia de Galbiati arranca la pretemporada con ocho canteranos

Los azulgranas pasarán los reconocimientos médicos antes de dar inicio a la preparación de cara a la nueva temporada el 1 de septiembre

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:37

El Baskonia 2025-26 ya está en marcha. Los azulgranas pasan este miércoles los reconocimientos médicos del arranque de la pretemporada, antes de que los ... entrenamientos comiencen el próximo lunes 1 de septiembre. Paolo Galbiati toma los mandos de una fase de preparación en la que no estarán de inicio Tadas Sedekerskis, Matteo Spagnolo y Timothé Luwawu-Cabarrot, que disputarán el Eurobasket con Lituania, Italia y Francia. Tampoco estará Rodions Kurucs, operado de su lesión en la fascia plantar del pie izquierdo y ya en pleno proceso de recuperación en Vitoria.

