Autobuses gratis a Madrid y 125 entradas a 25 euros para ver el Baskonia en el inicio del play off El Baskonia quiere fomentar el apoyo masivo de sus aficionados en el primer encuentro de los cuartos de final ante el Real Madrid

Iván Benito Jueves, 29 de mayo 2025, 12:58 | Actualizado 13:10h.

El Baskonia quiere darle la vuelta a su discreta temporada en el play off. El objetivo es ambicioso y pasa por eliminar al Real Madrid en primera ronda, con lo que el club quiero fomentar el apoyo masivo de sus aficionados. No solo en el segundo encuentro que se disputará el viernes 6 de junio en el Buesa Arena (21:15 horas), si no también en el inicio de la serie en Madrid.

El primer encuentro de los cuartos de final ante el Real Madrid se disputará este próximo martes 6 de junio a las 19 horas en el Movistar Arena y el conjunto de Pablo Laso contará una vez más con un nutrido grupo de animación. Será algo más numeroso gracias a la iniciativa del club, que financiará el desplazamiento de aquellos que quieran acompañar al equipo azulgrana en la zona visitante del recinto del Paseo de Goya madrileño.

El Baskonia habilitará autobuses gratuitos y pone a disposición de su afición 120 entradas a 25 euros cada una. Las localidades se pueden adquirir ya en la tienda oficial del club situada en General Álava y serán enviadas en formato digital. Para poder tener plaza en el autobús será imprescindible mostrar la entrada para el partido. La hora de salida hacia Madrid será a las 12:30h desde el parking del Buesa Arena y la vuelta al finalizar el partido y obligatorio hacer el trayecto de ida y vuelta. El plaza para apuntarse serán las 20 horas de este sábado 31 de mayo.