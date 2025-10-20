El Baskonia suma un hombre a su mermada rotación: Kobi Simmons ya está en Vitoria El nuevo fichaje azulgrana aterriza en el conjunto azulgrana con un contrato de dos meses prorrogable hasta final de temporada

Iván Benito Lunes, 20 de octubre 2025, 12:43

Lunes de descanso para la plantilla azulgrana, que mañana conocerá a su nuevo compañero. El nuevo fichaje del Baskonia, Kobi Simmons, ya está en Vitoria. El base-escolta estadounidense se ha pasado por el Bakh para conocer en persona a Paolo Galbiati y ponerse manos a la obra. El timonel, con pasado en la NBA, llega con la mejor de sus sonrisas y la misión, nada sencilla, de mitigar las bajas de Trent Forrest y Markus Howard.

La lesión de los dos primeros espadas del juego exterior azulgrana obligó a mover ficha a la dirección deportiva. El físico, potencia y capacidad anotadora de Kobi Simmons atrajo al club para ofrecerle un contrato de dos meses. El jugador, que el año pasado estuvo un mes en el Maccabi, tres en China y otros tres en Puerto Rico, se encontraba libre y aceptó la oferta con la debutará en la Euroliga, posiblemente este jueves ante el Estrella Roja.

El norteamericano no tiene tiempo que perder en busca de dar motivos para ejecutar la opción de extender el vínculo hasta el final de la presente temporada. Tampoco la escuadra azulgrana, que en Granada actuó con solo nueve jugadores profesionales además del joven Joksimovic por las ausencias médicas de Samanic, Kurucs y los citados Forrest y Howard.