El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Simons aprovecha el bloqueo de Diakite. Jesús Andrade

Baskonia 86-75 Efes

Un Baskonia al fin brillante suelta lastre

El poder de un ataque armónico y la crudeza defensiva cimentan el triunfo de una escuadra azulgrana superior al individualismo del Anadolu Efes

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:16

Comenta

El Baskonia sigue aplicando luz y color a ese arranque sombrío de Euroliga que le colocó con un 0-6 y en la cola de ... la clasificación. La semana transcurre hasta el momento perfecta. Después de superar al Dubái con ciertas dosis de suspense en la sesión del martes, el conjunto azulgrana soltó lastre de manera brillante, se despojó de nervios y temores para anotarse una victoria solvente y muy bien trabajada ante el Anadolu Efes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

