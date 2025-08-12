El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Matteo Spagnolo durante su reconocimiento médico antes de la presentación.

El Baskonia echará a andar el 27 de agosto

El club azulgrana arrancará con los reconocimientos médicos, aunque algunos jugadores se adelantarán para hacer trabajo individualizado y acelerar su adaptación

Pablo Sanz

Martes, 12 de agosto 2025, 10:59

El Baskonia ya tiene fecha de regreso. El club azulgrana arrancará la pretemporada el próximo 27 de agosto. Lo hará con los habituales reconocimientos médicos, en los que pasará revista a sus integrantes antes de comenzar con los entrenamientos colectivos. Eso sí, algunos jugadores realizarán «trabajo individual» desde varios días antes. El objetivo es facilitar su adaptación y «llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del nuevo curso». Estos entrenamientos se centrarán en aspectos físicos y técnicos, bajo la supervisión del cuerpo técnico azulgrana.

A ese pistoletazo de salida no acudirán los jugadores concentrados con sus selecciones por la disputa del Eurobasket. Se trata de Tadas Sedekerskis, Rodions Kurucs Matteo Spagnolo y Timothé Luwawu-Cabarrot. El conjunto vitoriano, todavía pendiente del mercado para incorporar a un base y a un pívot, aún no ha anunciado los amistosos que disputará esta pretemporada.

El Baskonia ha realizado una profunda renovación de su plantilla, en la que se han producido ocho bajas (Donta Hall, Chima Moneke, Sander Raieste, Pavel Savkov, Nikos Rogkavopoulos, Kamar Baldwin, Ognjen Jaramaz y Ousmane Ndiaye), mientras que ha firmado ocho incorporaciones: Rodions Kurucs, Matteo Spagnolo, Rafa Villar, Hamidou Diallo y Clément Frisch.

