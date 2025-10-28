Un golpe certero para liberar tensiones

Con un retraso de siete jornadas, pero ya subido a un tren de la Euroliga que ya no esperaba más. Todavía en el último vagón ... y con una compleja perspectiva para ganar posiciones en un torneo donde nadie regala nada, pero con la cuenta de victorias al fin abierta. Paolo Galbiati ya tiene su primera muesca en la máxima competición continental y la escuadra azulgrana borra el cero de su casillero de triunfos. El Dubái Basketball fue en esta ocasión la víctima de un Baskonia que se dio un golpe en el pecho pletórico de confianza y rabia en un arranque de temporada que obliga a más veladas como la vivida este martes en Zurbano.

La escuadra azulgrana que trata de encontrarse a sí misma y combate con sus propias inseguridades es también un equipo con un dueño principal sobre la pista, que no es otro que Timothé Luwawu-Cabarrot. El tiempos de incertidumbre, el alero francés es el hombre al que otorgar la responsabilidades, el jugador capaz de desatacar el juego de ataque. Su estatus actual permite recordar que, a veces, este juego puede ser tan simple como darle el balón al mejor. En esta ocasión, a la estela de su capa de héroe se subieron otros compañeros para el beneficio del colectivo.

Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Diakite 12:01 7 7 2/3 1/2 1 1 1 4 Simmons 22:40 16 19 2/3 2/3 6/6 5 3 -/1 Nowell 6:19 0 1 1 Rafa, Villar 9:11 0 -2 0/1 1 Diallo 26:08 14 22 5/7 0/1 4/6 5 3 3 3 2/1 Kurucs 5:37 2 -2 0/1 2/2 4 -/2 Sedekerskis 27:46 11 7 5/6 0/5 1/4 1 1 3 1 -/1 Luwawu-cabarrot 29:06 25 23 1/4 6/11 5/6 5 1 2 2/1 Spagnolo 26:10 8 11 2/6 1/2 1/4 5 1 5 1/2 Khalifa 17:28 7 7 3/4 1/2 2 2 3 -/2 Frisch 14:41 2 5 0/1 2/2 5 2 -/1 Joksimovic 2:53 0 -1 1 Equipo 5 3 2 0 0 0/0 Total 200 92 102 20/35 10/25 22/32 27 11 18 24 5/11 Dubai Basketball Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Bacon 28:44 6 0 1/8 1/4 1/1 5 3 1/3 Abass 10:14 0 -1 1 Prepelic 14:15 0 -5 0/1 0/3 1 3 -/1 Bertans 27:06 19 15 6/12 1/2 4 2 4 Anderson 29:03 7 12 2/3 1/2 3 3 2 2 Kondic 12:06 10 9 3/5 1/1 1 2 4 1/- Sanli 7:08 3 3 1/1 1/1 1 1 -/1 Kabengele 9:37 5 2 1/3 1/1 1 2 -/1 Armstrong 1:53 0 -1 0/1 1 Wright Iv 31:40 13 12 6/10 0/2 1/1 1 6 1 -/2 PetruŠev 28:14 22 34 6/9 0/1 10/12 5 2 3 4 1/1 Equipo 6 4 3 0 0 0/1 Total 200 85 86 17/36 12/30 15/18 25 9 15 26 3/10

Baskonia Vitoria-Gasteiz Dubai Basketball Tiros de 2 20/35Intentos17/36 57.1% Aciertos47.2 Tiros de 3 10/25Intentos12/30 40% Aciertos40 Tiros libres 22/32Intentos15/18 68.8% Aciertos83.3 Rebotes 38Total34 27+11Defensivos+Ofensivos25+9 Balones 11Pérdidas10 5Recuperaciones3 OTROS 18Asistencias15 24Faltas Personales26

Para un equipo aún inmaduro y presionado por las derrotas como es el Baskonia, el cierre de encuentro debía presentar espinas que no terminaron de rasgar las velas azulgranas. A dos minutos del final, los locales manejaban una holgada ventaja de quince puntos (86-71), pero los triples de Kondic y Bertans y el empuje de Petrusev permitieron al Dubái Basketball situarse con un 88-85 a 39 segundos del cierre. Fue el bache postrero que logró sortear el conjunto vitoriano gracias a la frialdad en los tiros libres de Cabarrot y Simmons.

Y en las posesiones finales, cuando tocaba atraer defensores en busca de una falta, el balón para Cabarrot. Se arriesgó el exterior de Cannes, fue casi temerario con el abuso del bote, pero salió airoso de cada encerrona. El partido era suyo como suyos habían sido los triples que alimentaron la fe azulgrana en el inicio del tercer cuarto, después de llegar al descanso con un 41-42 y una ventaja de diez puntos dilapidada durante el segundo capítulo.

A 39 segundos del final Los azulgranas esquivaron el miedo después de que los de Golemac se situaran con un 88-85

Se guardó el balón Cabarrot hasta el final como quien quiere poner el punto y aparte definitivo a un relato quebrado y sinuoso, pero con desenlace feliz. El galo fue el hilo conductor en una segunda parte redentora y en una última entrega repleta de sobresaltos. Ejerció de salvador y brújula de un Baskonia que ya ha coronado a un recién llegado como Kobi Simmons al escalafón de base principal. También fue la chispa defensiva que promovió recuperaciones de balón claves en la recta de llegada, unas manos rápidas y ladronas que también quisieron emular Spagnolo y Diallo.

Robos y transiciones veloces para atacar el aro a golpe de fe y empuje muscular para estirar la ventaja en los minutos finales y intentar contener el acercamiento dubaití. Un núcleo duro alrededor de Cabarrot, con Sedekerskis dispuesto a olvidar al triples fallados con un palmeo y dos puntos fundamentales que alejaron a los de Golemac.

El triunfo cayó como una descarga liberadora de tensión para la tropa azulgrana y un Paolo Galbiati que volvió a agitar al máximo todas sus piezas e intentó administrar sus fuerzas bajo los aros mientras espera un sustituto tras la marcha de Samanic. Entre el carrusel de rotaciones, cierta coherencia para abrir una semana infernal con buen pie.