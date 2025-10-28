El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre
Khalifa Diop machaca el aro rival. Blanca Castillo

Baskonia 92-85 Dubái

Un golpe certero para liberar tensiones

El Baskonia se apoya en un deslumbrante Cabarrot para abrir su cuenta continental con un triunfo ante el Dubái con suspense final

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 28 de octubre 2025, 23:24

Con un retraso de siete jornadas, pero ya subido a un tren de la Euroliga que ya no esperaba más. Todavía en el último vagón ... y con una compleja perspectiva para ganar posiciones en un torneo donde nadie regala nada, pero con la cuenta de victorias al fin abierta. Paolo Galbiati ya tiene su primera muesca en la máxima competición continental y la escuadra azulgrana borra el cero de su casillero de triunfos. El Dubái Basketball fue en esta ocasión la víctima de un Baskonia que se dio un golpe en el pecho pletórico de confianza y rabia en un arranque de temporada que obliga a más veladas como la vivida este martes en Zurbano.

