Markus Howard disputa el balón con Stefan Jovic durante un encuentro ante el Valencia, uno de los rivales del Baskonia en la pretemporada. Efe

El Baskonia disputará cinco amistosos en su pretemporada

Gipuzkoa Basket, San Pablo Burgos, Valencia, Trieste y Bilbao Basket serán los rivales durante la preparación del equipo de Galbiati entre el 6 y el 25 de septiembre

Pablo Sanz

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:44

El Baskonia ya tiene perfilada su ruta de preparación hasta que arranque la competición, el próximo 30 de septiembre en el Buesa Arena ante el ... Olympiacos en la Euroliga. El equipo de Paolo Galbiati, que echará a rodar el próximo 27 de agosto con los reconocimientos médicos, disputará un total de cinco amistosos entre el 6 y el 25 de septiembre. Se trata de tres rivales de la ACB (uno de ellos de la Euroliga), uno de LEB Oro y un italiano.

