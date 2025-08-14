El Baskonia disputará cinco amistosos en su pretemporada

El Baskonia ya tiene perfilada su ruta de preparación hasta que arranque la competición, el próximo 30 de septiembre en el Buesa Arena ante el ... Olympiacos en la Euroliga. El equipo de Paolo Galbiati, que echará a rodar el próximo 27 de agosto con los reconocimientos médicos, disputará un total de cinco amistosos entre el 6 y el 25 de septiembre. Se trata de tres rivales de la ACB (uno de ellos de la Euroliga), uno de LEB Oro y un italiano.

El itinerario de preparación arrancará el 6 de septiembre ante el Gipuzkoa Basket. Lo hará en el Bakh, aunque a puerta cerrada. El primer choque que podrán presenciar los aficionados será ante el San Pablo de Burgos en la ciudad castellana, el 12 de septiembre. Se trata del único equipo que logró el ascenso a la máxima categoría el pasado curso, ya que el Granada ha mantenido su plaza por las dudas en la situación financiera del Betis, cuya inscripción fue inadmitida por la ACB.

La pretemporada del Baskonia Baskonia-Gipuzkoa Basket 6 de septiembre en el Bakh, a puerta cerrada.

San Pablo Burgos-Baskonia 12 de septiembre, en el Coliseum de Burgos

Valencia-Baskonia 19 de septiembre, en Pontevedra. Será la semifinal del torneo EntreRías. En caso de ganar, jugaría la final al día siguiente ante Real Madrid o Breogán.

Baskonia-Trieste 23 de septiembre, en el Buesa Arena a puerta abierta.

Baskonia-Bilbao Basket 25 de septiembre, en Lasesarre (Barakaldo), con motivo de la Euskal Kopa.

La exigencia dará un salto el 19 de septiembre, una semana después del choque ante el Burgos, con la disputa del torneo EntreRías en Pontevedra ante el Valencia. El equipo taronja, que se ha convertido en uno de los conjuntos con mayor poderío económico en los últimos años, vuelve esta campaña a la Euroliga, por lo que será la prueba de mayor nivel para los azulgranas. En duelo está enmarcado en un torneo de pretemporada, en el que también compiten el Breogán y el Real Madrid, por lo que en caso de victoria, el Baskonia disputará un sexto partido de pretemporada. Lo hará el 20 de septiembre, también en Pontevedra.

En la última semana de rodaje, el Baskonia disputará dos encuentros. El primero será ante el Trieste, el único duelo ante un adversario extranjero, el 23 de septiembre en el Buesa Arena. La principal novedad es que se jugará a puerta abierta. La pretemporada se cerrará el 25 de septiembre, con motivo de la Euskal Kopa en Lasesarre (Barakaldo), ante el Surne Bilbao Basket.

El club y la afición, mientras tanto, aguardan el calendario de la ACB, que todavía no se ha revelado. Lo que sí se sabe es que el torneo doméstico arrancará el fin de semana del 4 y 5 de octubre, en la misma semana en la que comienza la Euroliga.