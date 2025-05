El Baskonia cumple pero coge el camino más difícil en el play off

No podía ser de otra forma más que con la irregularidad que ha presidido toda la temporada del Baskonia. Pero el club azulgrana logró imponerse ... al colista Leyma Coruña en la última jornada de la fase regular de la ACB en un choque donde solo estaba en juego la posibilidad de añadir un triunfo más a la cuenta de resultados vitoriana. Al final son diecinueve en treinta y cuatro encuentros. Números pobres para un equipo al que la exigencia le obliga a reducir al mínimo su cuenta de derrotas totales, pero suficientes para, al menos, cumplir un objetivo de mínimos que en ciertas fases llegó a verse más que comprometido: estar en play off. Con el contador ya a cero, pero condicionado por ese desempeño durante la fase regular, el Baskonia afronta ahora las eliminatorias por un título que se antoja lejano dados los precedentes durante el curso.

Los diecinueve triunfos son uno más de los que el curso pasado le dejaron fuera de los mejores por primera vez en cuatro décadas. Cierto es que el contexto de la temporada tampoco ayudó, pues esas dieciocho victorias también habrían resultados suficientes este curso para amarrar el play off. Pero, en cualquiera de los casos, esos números sitúan al Baskonia en una escala muy inferior a la que acostumbraba hasta hace no tanto. De ser un aspirante al primer puesto con la condición de cabeza de serie casi asegurada a sufrir de lo lindo para simplemente estar entre los ocho mejores.

Pero así ha sido la temporada de un Baskonia impregnado desde sus primeros pasos por una irregularidad de la que ha sido incapaz de despojarse. No encadenar victorias, algo imprescindible en un torneo donde la puntualidad semana tras semana manda, iba poco a poco mermando las perspectivas del equipo de Laso. Tal es la situación que el plantel azulgrana no ha logrado tres victorias domésticas consecutivas hasta las tres jornadas finales del campeonato. Y no sin el sufrimiento vivido en el derbi ante el Bilbao Basket y los problemas para deshacerse de un Coruña que apenas ha logrado amasar siete triunfos en todo el torneo.

Los 28 de la 2022-2023

Los 19 del bloque de Laso se quedan lejos de sus mejores registros de los últimos tiempos. Será la primera vez en este tiempo en la que deba afrontar el play off como octavo clasificado, pero no la primera que suma este botín de victorias. Ya lo hizo durante dos años consecutivos, los cursos 2013-2014 y 2014-2015. Pero en ambos casos ese balance le permitió afrontar la batalla por el título desde el sexto lugar. Eso le llevó primero a una eliminación por la vía rápida contra el Barça y otra también en cuartos contra el Unicaja, aunque en tres partidos.

En el resto de temporadas recientes, el Baskonia siempre ha alcanzado o superado los veinte triunfos. Su mejor campaña fue la 2022-2022, con 28 que le permitieron terminar segundo. Aunque entonces también fue eliminado en primera ronda por el Joventut. En la 2018-2019 logró 26, acabó tercero y volvió a caer en cuartos. Un año antes había sido segundo con un triunfo menos, pero entonces logró asomarse hasta la final, que perdió en cuatro partidos contra el Real Madrid. El club blanco será su rival de nuevo, pero esta vez en una primera ronda que le obligará a recorrer el camino más difícil. Un nuevo mundo.