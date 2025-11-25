El Baskonia también se contagia del espíritu navideño: planes familiares, actuaciones y espectáculo sorpresa durante los partidos Los azulgranas recibirán en el Buesa Arena el 27 de diciembre al Burgos, el 2 de enero al Fenerbahce y el 4 al Andorra en tres duelos que ampliarán la oferta de ocio más allá del baloncesto

Los aficionados que echaban en falta esta temporada las iniciativas con las que el Baskonia pretende mejorar el ambiente del Buesa Arena solo tendrán que esperar a las cercanas fechas navideñas. El club azulgrana prepara diferentes actividades de entretenimiento para toda la familia para disfrutar junto con los tres partidos que se disputarán en el recinto de Zurbano entre los últimos días del 2025 y los primeros del 2026. San Pablo Burgos, Fenerbahce y Morabanc Andorra serán los rivales durante las fiestas para un conjunto de Galbiati que pondrá esos días en juego buena parte de sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey.

El próximo 27 de diciembre llegará el primer encuentro enmarcado dentro del plan navideño de la entidad. El Kosner Baskonia recibirá la visita del vecino San Pablo Burgos, lo que el club ha calificado como el Gran Duelo del Norte. Todo apunta a que los castellanos, que solo han ganado un partido en lo que va de Liga, se presentarán en Vitoria con un nuevo entrenador con el que buscan el impulso para salir de los puestos de descenso.

Como suele ser habitual, los castellanos llegarán a la capital alavesa bien acompañados por su afición, que en otros encuentros han protagonizado desplazamientos masivos de entre 1.000 y casi 3.000 espectadores. Por ello, el Baskonia volverá a engalanar el Bakh como punto de encuentro de aficiones durante las horas previas al partido que arrancará a las 18:00 horas del sábado y que tendrá actuaciones durante el mismo. Además, el regreso de Dani Díez como jugador, habitual en la grada durante los partidos de Euroliga, añade un componente emocional.

El 2 de enero llegará a Vitoria el vigente campeón de la Euroliga. La visita del Fenerbahce contará con «actuaciones para toda la familia», advierte el club, que espera convertir el Buesa en una «caldera» y lograr el primer triunfo del año. Y para cerrar la semana, el domingo 4, el Baskonia tiene preparado un «espectáculo» sorpresa que anunciará más adelante, también «dirigido a las familias», para la cita ante el MoraBanc Andorra. En el cartel promocional de los partidos han dejado una pista: la figura del personaje de Stitch, célebre por la divertida película 'Lilo y Stitch' que este 2025 ha tenido un 'remake'. Los precios para estos tres eventos oscilan entre los 14 y los 18 euros.